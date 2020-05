PS5: Sony soll riesiges Launch-Titel Line-Up vorbereiten (Gerücht)

Fan-Konzept von LetsGoDigital. Bisher hat uns Sony die PS5 noch nicht vorgestellt!

Sony hat es sich nicht zur Aufgabe gemacht, zu viel über die PS5 (PlayStation 5) preis zugeben. Gerüchte besagen, dass ein Enthüllungsereignis im Juni stattfindet, obwohl ein genaues Datum noch nicht bekannt ist. Das Unternehmen aus Tokio hat in seiner jüngsten Sitzung zur Unternehmensstrategie auch angekündigt, bald eine „überzeugende Reihe von Launch-Titeln“ einzuführen.

Welche Launch-Titel enthüllt werden, bleibt abzuwarten, aber ein Hinweis scheint aus einer unwahrscheinlichen Quelle zu stammen. Maximillian Dood, ein Streamer und langjähriges Mitglied der Community, sprach auf Twitch darüber, wie die Startaufstellung der Konsole „verdammt groß“ sein würde. Er bemerkte, dass “sie” (Sony) “seit langer Zeit” an Spielen arbeitet und dass er “seit Jahren” von Branchen-Freunden darüber hört, wie groß das Line-up für die PS5 sein wird.

In letzter Zeit schwellen Gerüchte über Sonys geplante Enthüllungen an. Eine davon ist ein Neustart von Silent Hill, der in Zusammenarbeit mit Konami entwickelt wurde. Obwohl wir nicht viel darüber gehört haben, könnte auch das bevorstehende Remake von Bluepoint Games vorgestellt werden. Guerilla soll an Horizon Zero Dawn 2 arbeiten, dass nur mehr als Horizon 2 bekannt sein wird.

Die nächsten Wochen werden für PS5-Fans auf jeden Fall spannend. Wie “stark” die Aussage des Streamers Maximillian Dood wirklich ist – oder ob er sich nur wichtig machen wollte – wissen wir wahrscheinlich im Juni. In Tokio bereitet man die Präsentation der Konsole und der Launch-Titel der PlayStation 5 für Juni vor. Außer die Covid-19-Pandemie verzögert dieses Ereignis, wie so vieles in letzter Zeit.