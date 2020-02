PS5 News: Sony schließt Entwickler-Studio in Manchester

PlayStation 5 - (C) Sony

Nach der Schließung einiger Studios in Großbritannien in den letzten Jahren gab Sony bekannt, dass das Studio in Manchester geschlossen wird. In einer Erklärung gegenüber GamesIndustry.biz teilte das Unternehmen mit, dass die Schließung “Teil unserer Bemühungen zur Verbesserung der Effizienz und der betrieblichen Effektivität” sei. Ursprünglich bekannt als North West Studio, sollte es Spiele für PlayStation VR entwickeln.

Anscheinend arbeitete es an einem unangekündigten VR-Titel, bevor er geschlossen wurde. Andere britische Studios, die Sony in den letzten Jahren geschlossen hat, sind die Evolution Studios (von DriveClub) und Guerrilla Cambridge (Killzone: Mercenary, RIGS: Mechanized Combat League). Es gibt immer noch Media Molecule (die nächste Woche Dreams veröffentlichen) und das Londoner Studio mit Blood and Truth.

Sony wird die PSVR auch auf der PS5 weiterbetreiben, allerdings mit einen exklusiven Titel weniger, nachdem das Studio in Manchester geschlossen wurde. Eine mögliche PSVR 2 soll kommen, allerdings nicht gleich zum Release der PlayStation 5 zu Weihnachten 2020. Im Gegensatz zu Microsoft setzen die Japaner auf die VR-Einheit. Die Xbox Series X wird wie die Xbox One keine VR-Brille erhalten. Schlichtweg weil es die Xbox-User nicht interessiert.

In anderen PlayStation-Nachrichten hat Sony kürzlich seine offizielle Website für die PlayStation 5 veröffentlicht. Allerdings handelt es sich derzeit nur um eine Teaser-Seite ohne Informationen. Auch der Preis der PS5 stehe noch nicht fest, wie der CFO von Sony kürzlich erklärte. In einem Monat werden wir mehr wissen, wenn Sony ein offizielles PS5-Meeting abhalten wird. Bis dahin müssen wir uns mit Spekulationen und Gerüchten zufrieden geben.