PS5: Demon’s Souls jüngste Gameplay-Vorstellung lief mit 1440p / 60 FPS

Mit Madden NFL 21 startet Electronic Arts in die neue Football Saison. Erhältlich ist der neue Titel der Reihe auf Playstation 4, Xbox One, PC. In unserem Review wollen wir herausfinden, ob EA es geschafft hat langjährige Fans bei der Stange zu halten und zeitgleich unerfahrene Spieler hinzuzugewinnen. Twentyfour! Fourty Two! …. BÄMM! Superbowl XX….