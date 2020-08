PS NOW: Drei neue Spiele für August 2020 enthüllt

PlayStation Now - (C) Sony

In Übereinstimmung mit dem neuen Rotationszyklus der monatlichen Spiele von PlayStation Now hat Sony nun angekündigt, welche drei Titel für August 2020 in den Dienst aufgenommen werden. Zu den Spielen gehören ein bedeutendes Fantasy-Rollenspiel, ein von der Kritik gefeiertes Indie-Juwel und ein weltbekanntes Stealth-Action-Franchise. Es wird also für jeden Spielertyp etwas geben. Die neuen Games werden später in diesem Monat zu PS Now kommen.

Bei den fraglichen Titeln handelt es sich um Hitman 2, Dead Cells und Greed Fall.

PS NOW: Neue Games für den Streaming-Dienst von Sony

Der bemerkenswerteste Eintrag in der Gruppe ist wahrscheinlich Hitman 2, wobei der jüngste Eintrag von IO Interactive, dem legendären Stealth-zentrierten Franchise, von seiner Spielerbasis angekündigt wird. Hitman 2 baut auf der expansiven Formel auf, die während des ersten Streifzugs des Studios in seine neu synchronisierte World of Assassination-Trilogie eingeführt wurde, und bietet den Spielern expansivere Levels, eine größere Anzahl von Attentatsmöglichkeiten und verfeinerte Spielsysteme. Bei der Veröffentlichung von Metacritic wurden beachtliche 82 Punkte (von 100) erzielt, wobei das Spiel online eine beachtliche Fangemeinde erreichte, da die Fans an lustigen Herausforderungen teilnahmen und ihre eigenen Mordverträge teilten. Diejenigen, die die Serie vor der Veröffentlichung von Hitman 3 im nächsten Jahr nachholen möchten, sollten es auf jeden Fall versuchen.

Hitman 2, Greedfall and Dead Cells join PS Now today. Details on this month’s additions: https://t.co/X8A0U1Emao pic.twitter.com/kCamsFVtky — PlayStation (@PlayStation) August 4, 2020

Greedfall ist ein expansives und packendes Rollenspiel des französischen Entwicklers Spiders, der Köpfe hinter The Technomancher und dem bevorstehenden Steelrising. In einer Welt, die mystische Fantasie mit Orten aus der Kolonialzeit verbindet, reisen die Spieler auf die mysteriöse Insel Teer Fradee, wo sie entscheiden müssen, ob sie den Einheimischen oder den einfallenden Kolonisatoren helfen wollen. Es erhielt gemischte Kritiken bei der Veröffentlichung und erzielte eine 72 auf Metacritic. Es gab jedoch viele, die das Spiel für sehr wertvoll hielten, insbesondere aufgrund seiner interessanten ästhetischen und verzweigten Erzählung.

Schließlich ist Dead Cells ein schurkenhafter Action-Plattformer. Es war ein hoch gelobtes Juwel beim Release, eine erstaunliche 87 auf Metacritic.

Neben den angekündigten 3 Spielen gibt es auch noch folgende Evergreen-Spiele die der PS NOW-Bibliothek hinzugefügt.

Ihr habt euch schon immer gefragt warum es für PS NOW keine exklusiven Games gibt? Dann solltet ihr euch die Worte des PlayStation-Boss anhören.