Von CyberPunk 2077, entwickelt von CD Projekt RED, hat schon lange kein richtiges News-Update mehr erhalten. Das Spiel wurde ursprünglich im Mai 2012 angekündigt, lange vor der Veröffentlichung oder sogar der Ankündigung von The Witcher 3. Gehört hat man seit dem sehr wenig. Das könnte sich auf der diesjährigen E3 ändern!

Es sieht so aus, als wäre die Zeit fast gekommen, dass wir Cyberpunk 2077 in Aktion sehen könnten. Laut der offiziellen E3-Website wird CD Projekt RED ein Rollenspiel für PlayStation 4, Xbox One und PC auf der Veranstaltung präsentieren. Wenn sie nicht etwas völlig Neues in den Werken haben, handelt es sich um Cyberpunk 2077.

Es könnte auch alles anders kommen…

Letzten Monat haben wir von einem bisher unangekündigten AAA-Game erfahren, welches auch von den The Witcher 3-Entwicklern sein könnte. Allerdings könnte CD Projekt RED dann gleich zwei Titel, welche in nicht absehbarer Zeit auf den Markt kommen würden.

Allerdings hat Microsoft exklusive Marketingrechte an Cyberpunk 2077 und möchte damit sicherlich die Xbox One X pushen…