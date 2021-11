Pokemon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle: Die Kampfzone fehlt möglicherweise im Spiel

Pokemon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle (C) The Pokemon Company

Der Starttermin von Pokemon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle rückt von Tag zu Tag näher. Das Remake hat einige neue Funktionen hinzubekommen, doch es sieht so aus als wären auch ein paar Dinge entfernt worden . Ein neuer online veröffentlichter japanischer Übersichtstrailer scheint zu bestätigen, dass die Kampfzone in den Gen 4-Remakes nicht zurückkehren wird.

Obwohl es noch keine formelle Ankündigung gibt, dass die Battle Frontier nicht in Pokemon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sein wird, scheinen die Zeichen sicherlich in diese Richtung zu weisen. Die Kampfzone wurde in Pokemon Platin eingeführt und besteht aus fünf verschiedenen Einrichtungen, darunter dem Duellturm.

In der Kampfzone konnten Spieler in verschiedenen Kampfformaten gegen NPC-Trainer antreten, Kampfpunkte gewinnen und diese Punkte gegen wertvolle Gegenstände eintauschen.

Im Gegensatz zum Rest der Kampfzonen tauchte der Duellturm zum ersten Mal in Pokemon Diamant and Perle auf und ist auf der Weltkarte im Übersichtstrailer von Pokemon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle deutlich zu sehen. Der Rest der Kampfzone scheint jedoch zu fehlen.

Darüber hinaus ist der Duellpark, den die Kampfzone ersetzt hat, auch auf der Karte sichtbar, was darauf hindeutet, dass die beiden Versionen darauf abzielen, die Welt von Diamant und Perle einzufangen und nicht von Platin.

Dies mag für Spieler keine Überraschung sein, da die Kampfzone auch bei Pokemon Omega Rubin und Alpha Saphir fehlte. Sie tauchte in Pokemon Heart Gold und Soul Silver auf, aber das Feature wurde seitdem in keinem Pokemon-Spiel mehr gesehen. Während seine scheinbare Abwesenheit für die Fans enttäuschend sein mag, ist die Mapfzone bei weitem nicht das einzige Feature, das anscheinend aus den Remakes entfernt wurde.

Zum Zeitpunkt des Schreibens scheint es, dass die Fans diese Nachricht nur ungern akzeptieren. So begann auf Reddit eine hitzige Diskussion darüber, warum derartige Elemente entfernt werden. Game Freak geht davon aus, dass sich Pokemon-Fans mehr für Handyspiele interessieren werden als für Konsolenspiele. Ein anderer Benutzer sagte, dass eine Version der Kampfzone, die in Pokemon Home verfügbar ist, unglaublich wäre. Während die Fans abwarten müssen, ob die Funktion tatsächlich entfernt wird, scheint eine Rückkehr unwahrscheinlich.

Pokemon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle erscheinen am 19. November für Nintendo Switch.