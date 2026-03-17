Pokémon Pokopia Tipps und Tricks: Habitate, PP, Inventar, Kamera und versteckte Mechaniken erklärt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Pokémon Pokopia ist zugänglich, aber nicht immer offensichtlich. Das Spiel führt euch durch das Tutorial, lässt euch dann aber mit einer riesigen zerstörten Welt allein. Viele wichtige Mechaniken werden nie erklärt, andere sind in Menü-Tiefen versteckt, die man ohne Zufall oder Guide kaum findet. Dieser Guide fasst die nützlichsten Tipps zusammen, die euch die ersten zehn bis zwanzig Stunden deutlich angenehmer machen.

Die Story, nicht die Online-Insel

Einer der häufigsten Anfängerfehler ist es, zu früh die eigene Online-Insel zu eröffnen. Das Spiel ermöglicht das schon sehr früh im Spielverlauf. Tut es trotzdem nicht. Die Singleplayer-Story liefert euch in schneller Folge neue Attacken, ein größeres Inventar, AP-Upgrades und Zugang zu wichtigen Pokémon-Fähigkeiten. Wer zu früh online geht, fehlen genau diese Werkzeuge, und das Spielerlebnis wird spürbar eingeschränkter.

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Schnellreise von Anfang an sichern

Errichtet in jedem neuen Gebiet als erstes eine kleine Basis mit Flagge. Selbst eine Mini-Hütte reicht aus. Nur so könnt ihr später per Schnellreise dorthin zurückkehren, ohne lange Laufwege in Kauf nehmen zu müssen.

Mehrfach bauen, nicht einmal groß

Habitate sind das Herzstück von Pokopia. Ihr müsst bestimmte Kombinationen aus Gras, Bäumen, Blumen, Steinen oder Möbeln platzieren, damit Pokémon einziehen können. Der entscheidende Punkt: Sobald ein Pokémon ein Habitat belegt, ist dieser Platz dauerhaft blockiert. Baut deshalb nie nur ein einziges Habitat pro Typ. Wer mehrere Varianten desselben Habitattyps errichtet, erhöht seine Chancen, neue Pokémon anzulocken erheblich. Die genaue Anordnung ist dabei oft flexibel, vier Grasfelder in einer Reihe sind genauso gültig wie ein Quadrat.

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Habitate umziehen statt neu bauen

Ihr müsst eingezogene Pokémon nicht für immer in ihrem Habitat lassen. Siedelt sie in ein Haus um, wird der Habitatplatz frei und ein neues Pokémon kann dort erscheinen. Das spart Platz und Materialien erheblich. Leuchtende Felder in der Spielwelt zeigen euch neue Habitat-Designs. Sucht aktiv danach, besonders in Biomen, die ihr gerade neu erschlossen habt.

So vermeidet ihr Auszeiten

PP ist euer Energiebalken. Jede Aktion verbraucht PP, und wer auf null fällt, geht in eine erzwungene Pause. Das klingt harmloser als es ist, weil ausgerechnet in intensiven Bauphasen der PP schnell schwindet. Die einfachste Lösung: Essen herstellen und bereithalten. Sobald ihr Zugang zum ersten Terminal in Kargwüstia habt und Siedlungsstufe 2 erreicht, kauft als erstes das Upgrade PP-Plus. Das erhöht euren maximalen PP-Vorrat dauerhaft und ist eine der lohnendsten frühen Investitionen im Spiel.

Werkbänke näher an Truhen platzieren

Stellt Werkbänke direkt neben eure Lagerboxen. So könnt ihr beim Herstellen direkt auf den Inhalt der Kisten zugreifen, ohne Items vorher ins Inventar nehmen zu müssen. Das spart enorm viele Handgriffe. Kauft früh die Gemeinschaftskiste. Legt Baumstämme hinein und Pokémon wie Sichlor verarbeiten sie automatisch zu Bauholz. Produktionsketten laufen dann ohne euer Zutun.

Inventar erweitern und Attacken sortieren

Das Inventar in Pokopia ist anfänglich eng. Kauft so früh wie möglich das Upgrade Packen für Anfänger am PC-Terminal. Weitere Erweiterungen folgen im Spielverlauf. Parallel dazu wird die Attackenliste mit der Zeit unübersichtlich. Es gibt eine versteckte Sortierfunktion: Ring-Menü mit L öffnen, Attacke mit dem linken Stick wählen, dann X drücken. Dort könnt ihr die Reihenfolge eurer Attacken frei anpassen. Wer das früh macht, spart später viel Zeit beim Umschalten im Kampf.

Kameraeinstellungen anpassen

Schaltet automatische Ausrichtung ein. Ohne diese Option bleibt die Kamera außerhalb von Gebäuden, statt euch ins Innere zu folgen. Wer die Steuerung von Laufen und Springen tauschen will: Einstellungen, Steuerung, dann LaufBen/Springen umstellen. B springt dann, R läuft, was gleichzeitiges Steuern der Kamera ermöglicht. Rechten Stick in der Spielwelt drücken zeigt den Lebensraum des nächsten Pokémon am Boden an. Alles, was ihr darin platziert, beeinflusst sein Wohlbefinden direkt.

Magnetilo nicht vergessen

Wer den Abspann gesehen hat, dem öffnet sich ein großes Loch direkt vor euch. Springt hinein. Dort wartet Magnetilo. Baut ihm ein eigenes Habitat und es lehrt euch den Magnetflug, also freies Fliegen durch alle Biome. Das erschließt eine riesige Menge an Geheimnissen und versteckten Bereichen, die ohne Flug kaum zugänglich sind, besonders im letzten Hauptgebiet. Wer nach dem Abspann einfach weiterbaut, verpasst damit einen der nützlichsten Fortbewegungsupgrades im gesamten Spiel.

In diesem Guide erfahrt ihr, wie man den 3D-Drucker im Spiel nutzt.

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