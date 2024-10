Pokémon-Fan baut Glumanda aus Kürbissen

Kürzlich entdeckte ein Pokémon-Fan bei einem Wettbewerb in seiner Nähe einen riesigen Glumanda, der komplett aus Kürbissen gemacht war. Er selbst hatte ihn zwar nicht gebaut, aber das Werk wurde bei anderen Fans im Internet zu einem Hit und dient der Community als kreative Einstimmung auf die Halloween-Saison und den Herbst. Glumanda zählt zu den beliebtesten Taschenmonstern, da es eines der ersten war, dass die Spieler in Pokémon Rot und Blau wählen konnten. Viele lieben den kleinen Feuersalamander nicht nur wegen seines niedlichen Aussehens, sondern auch, weil er sich zu Glurak verwandelt, eine ikonische Figur der Serie.

Der Reddit-Nutzer AaronAndMaxwell postete ein Bild dieser großen Nachbildung, die aus Kürbissen gefertigt und mehrere Meter hoch ist. Die Statue enthält auch nicht aus Kürbissen gefertigte Teile wie Klauen, Augen, Zunge und die Schwanzspitze. Die beeindruckende Größe und Präzision der Nachbildung beeindruckte viele Fans, die das Bild bewerteten und kommentierten. In den Kommentaren zum ursprünglichen Beitrag wurde das Design gelobt. Viele Fans lobten, wie niedlich und detailliert es sei, vor allem in Anbetracht der Jahreszeit, da der Herbst bereits in vollem Gange ist. Glumanda war nicht die einzige Figur aus einem Videospiel, die bei der Veranstaltung vertreten anwesend war. Auf dem ursprünglichen Plakat war auch von einer Ausstellung die Rede, die von der klassischen Zeichentrickserie The Flintstones inspiriert war.

Glumanda-Statue auf einer Kürbis-Ausstellung entdeckt

Es gibt eine ganze Reihe gruseligerer Kreaturen aus dem Pokémon-Franchise, die sich als ähnlich großartige Motive für den Bau eignen würden. Aber Glumanda wird von den meisten Fans sofort erkannt und ist daher ebenfalls ein erstklassiger Kandidat. Ganz zu schweigen davon, dass sich das Pokémon mit seiner ausgeprägten orange-gelben Farbpalette perfekt für die Nachbildung mit Kürbissen eignet, da so weniger Farbe benötigt wird. Es gibt noch viele andere kreative Ideen von Fans, die perfekt in die gruselige Jahreszeit passen, wie zum Beispiel ein Fan, der Togepi sein eigenes Halloween-Kostüm verpasst hat. In diesem Artikel berichten wir über einen The-Last-of-Us-Kuchen.

