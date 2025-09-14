Mega-Rabatt im PlayStation Store: Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition um nur 19,99 €

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei DailyGame halten wir uns an hohe redaktionelle Standards, um unseren Lesern präzise Rezensionen und Bewertungen zu bieten. Es ist möglich, dass wir eine Vergütung erhalten, wenn du auf Links zu den von uns überprüften Produkten klickst. Als Amazon-Partner verdienen wir an qualifizierten Verkäufen.

Wenn du auf der Suche nach einem echten Gaming-Highlight bist, solltest du jetzt im PlayStation Store vorbeischauen. Denn Red Dead Redemption 2 – das bestbewertete PS4-Spiel überhaupt – gibt es aktuell mit einem Rabatt, der fast zu schön klingt, um wahr zu sein. Die Ultimate Edition wurde um satte 80 Prozent reduziert und kostet nur noch 19,99 € statt 99,99 €. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und endet am 25. September 2025 um 00:59 Uhr.

Rockstar Games’ Open-World-Epos zählt zu den meistgefeierten Spielen aller Zeiten. Mit einem Metacritic-Score von 97 Punkten rangiert es auf Platz 9 der besten Videospiele der Geschichte, noch vor Klassikern wie Super Mario 64 oder Half-Life 2.

Doch was macht dieses Angebot so besonders, und warum ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um in den Wilden Westen einzutauchen?

Welche Versionen gibt es im Store?

Im PlayStation Store gibt es drei verfügbare Editionen von Red Dead Redemption 2:

Standard Edition : 59,99 € (inklusive Story-Modus + Red Dead Online). – Achtung: Die physische Version bekommt ihr deutlich günstiger auf Amazon.de*

: 59,99 € (inklusive Story-Modus + Red Dead Online). – Achtung: Die physische Version bekommt ihr deutlich günstiger auf Amazon.de* Red Dead Online : 19,99 € (nur Online-Modus, ohne Kampagne).

: 19,99 € (nur Online-Modus, ohne Kampagne). Ultimate Edition: normalerweise 99,99 €, aktuell 19,99 € im PlayStation Store (Story-Modus, Online + Zusatzinhalte).

Während die Standard Edition schon für 59,99 € viel bietet, ist der Preis der Ultimate Edition derzeit unschlagbar. Für denselben Preis wie die reine Online-Version bekommst du das volle Paket, inklusive exklusiver Inhalte.

Was steckt in der Ultimate Edition?

Die Ultimate Edition bietet mehr als nur das Hauptspiel. Sie enthält zusätzlich:

den kompletten Story-Modus von Red Dead Redemption 2

von den Zugang zu Red Dead Online

sämtliche Inhalte der Special Edition (zusätzliche Missionen, Gameplay-Boni)

(zusätzliche Missionen, Gameplay-Boni) exklusive Outfits, Waffen und Pferde für den Online-Modus

für den Online-Modus kosmetische Extras, die dein Spielerlebnis abrunden

Damit ist die Ultimate Edition die umfassendste Fassung, die Rockstar je veröffentlicht hat. Wer noch keine Version besitzt, macht mit diesem Deal garantiert den besten Kauf.

Warum gilt der Rockstar Games-Titel als Meisterwerk?

Red Dead Redemption 2 erschien 2018 und hat die Open-World-Games auf ein neues Level gehoben. Es erzählt eine Geschichte, die unter die Haut geht, und bietet gleichzeitig eine der immersivsten Welten, die je erschaffen wurden. Besonders hervorgehoben werden:

die lebendige, detailreiche Spielwelt voller Geheimnisse

voller Geheimnisse die emotionale Story rund um Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang

rund um Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang die beeindruckende Grafik , die selbst heute noch Maßstäbe setzt

, die selbst heute noch Maßstäbe setzt die realistische Physik und unzähligen Details, die kein anderes Spiel so umgesetzt hat

Viele Spieler warten schon gespannt auf GTA 6, das 2026 erscheinen soll. Doch bis dahin bleibt Red Dead Redemption 2 das Maß aller Dinge, wenn es um Open-World-Spiele geht. Selbst sieben Jahre nach Release wirkt das Spiel moderner und beeindruckender als viele aktuelle Titel von 2025.

Es ist also nicht nur ein Rückblick auf eines der besten Games der letzten Dekade, sondern auch ein Vorgeschmack auf das, was Rockstar in Zukunft liefern wird. Wenn du RDR2 noch nicht auf der PlayStation besitzt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dieses Spiel nachzuholen!

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!