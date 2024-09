PlayStation als Multiplattformer – Kerngeschäft bleiben Konsolen

Die letzten Jahre versuchte sich PlayStation immer mehr am PC- und Mobile-Markt. Das verunsicherte vielleicht den einen oder anderen Fan. Doch jetzt gibt es Gewissheit: PlayStation – also die Konsole – bleibt das Kerngeschäft des Unternehmens.

Hideaki Nishino, der Leiter der Platform Business Group bei Sony Interactive Entertainment, hat in einem Interview bestätigt, dass Konsolen auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen werden. Immerhin wurde erst kürzlich bekannt, wer den PS6-Chip machen wird.

Warum bleibt die Konsole das Herzstück von PlayStation?

Nishino erklärt, dass Konsolen wie die PlayStation eine „unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit“ bieten. Sobald du die Konsole einschaltest, kannst du direkt auf deine gekauften Inhalte zugreifen – ohne komplizierte Einstellungen oder Werbeeinblendungen, wie es oft bei mobilen Spielen der Fall ist.

„Die PlayStation bietet eine nahtlose Erfahrung, bei der du dich auf das Spiel und nicht auf technische Hürden konzentrieren kannst,“ so Nishino.

Auch der PlayStation-Store ist auf eine intuitive Bedienung ausgelegt, wie der Manager anführte. Die Spiele sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach finden und kaufen, ohne die manchmal verwirrende Vielfalt, die du auf anderen Plattformen wie dem PC erlebst. Für Sony ist es wichtig, diese benutzerfreundliche Umgebung aufrechtzuerhalten, da dies ein zentraler Punkt im Konsolenerlebnis ist.

Wird Sony in Zukunft mehr auf PCs und Mobilgeräte setzen?

Horizon Zero Dawn war das erste PlayStation-Spiel, das offiziell für den PC über Steam veröffentlicht wurde. Das ist auch schon eine Weile her, genauer gesagt am 7. August 2020, also fast 3 Jahre nach dem PS4-Release. Das Spiel wurde anfangs gemischt aufgenommen, da es noch einige Fehler beinhaltete. Doch Sony blieb hartnäckig und lieferte rasch die notwendigen Patches nach.

Es folgen PC-Releases von Days Gone, Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Uncharted: The Legacy of Thieves Collection, usw.

„Wir wollen mehr Spieler erreichen“, sagte Nishino im Interview mit Nikkei.com. Doch trotz dieser Bemühungen bleibt klar: Die PlayStation-Konsole bleibt der zentrale Pfeiler im Sony-Ökosystem. Das heißt auch für die Zukunft, dass die neuesten Titel immer noch zuerst auf der PlayStation erscheinen werden, vor allem wenn sie Einzelspieler-Titel sind.

Warum Sony weiterhin voll auf die PlayStation setzt:

Laut Nishino liegt der Vorteil der PlayStation in der nahtlosen Integration von Hard- und Software . Du musst dich nicht um Hardware-Kompatibilitäten kümmern oder mühsam Einstellungen anpassen, wie es oft bei PC-Spielen der Fall ist.

. Du musst dich nicht um Hardware-Kompatibilitäten kümmern oder mühsam Einstellungen anpassen, wie es oft bei PC-Spielen der Fall ist. Sony veröffentlicht weiterhin exklusive Titel, die du nur auf der PlayStation findest.

Obwohl Sony den PC- und Mobile-Markt ausbaut, bleibt die PlayStation das Herzstück des Unternehmens. Du kannst weiterhin auf innovative Spiele und exklusive Titel wie Astro Bot freuen, die du zuerst auf der Konsole erlebst. Gleichzeitig eröffnet Sony durch die Expansion auf andere Plattformen neue Möglichkeiten, ohne dabei das eigene Konsolenerlebnis zu vernachlässigen.