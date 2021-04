Playstation 5 soll mehr Exklusivtitel haben als alle Generationen davor

PlayStation 5 : Beide Konsolen-Varianten 2020 (PS5) - ©Sony

In einem neuen Interview mit der japanischen Finanzseite Nikkei (via VGC) erklärt Jim Ryan, – CEO von Sony Interactive Entertainment – dass sich Playstation-Spieler noch auf viele weitere Exklusivtitel freuen können. So soll die aktuelle Generation der PS5 mehr exklusive Spiele bekommen, als noch PS3 und PS4.

So unterstützt das Unternehmen seit längerem First-Party-Entwickler so gut es geht. Damit erhoffen sie sich das bestmögliche aus der Konsole herauszuholen und dezidierte Spiele zu entwickeln. ,,Wir haben ruhig, aber kontinuierlich in hochqualitative Spiele für Playstation investiert und wir werden sicherstellen, dass die PS5-Generation mehr eigene Software hat, als jemals zuvor.“, heißt es in dem Interview.

Auch Verzicht Ryan, dass Sony auch in Zukunft vermehrt darauf setzt, Studios einzukaufen und dadurch Exklusivspiele hervorzubringen. Unlängst war dies beispielsweise bei Insomniac Games, die für die Playstation-Spiele Spider-Man und Spider-Man: Miles Morrales verantwortliche waren.

,,Wir haben mehrfach auf Fusionen und Akquisitionen eingelassen, Insomniac Games in den Vereinigten Staaten inkludiert […] Und wir werden diese Option in der Zukunft nicht ausschließen.“

Playstation vs. Xbox

Mit dieser Taktik steht Sony nicht alleine da. Bereits Microsoft hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie willens sind immense Summe zu investieren, um Entwickler unter ihre Fittiche zu bekommen – zuletzt Bethesda. Dadurch könnte unweigerlich ein eine starke Konkurrenz um die Erstehung der besten Entwicklerstudios zwischen den zwei Millionen-Unternehmen entstehen.

Mehr Exklusivtitel für die Playstation 5 als für alle Generationen davor herauszubringen, ist außerdem ein großes Versprechen. Immerhin konnten vor allem PS3 und PS4 mit unzähligen exklusiven Spielen hervorstechen. Darunter Reihen wie Uncharted, God of War, The Last of Us, Horizon: Zero Dawn und noch viele mehr. Momentan mangelt es allerdings noch an Exklusivtiteln für die neue Konsole.

Doch mit dem kommenden Returnal im April und Ratchet and Clank: Rift Apart im Juni, dürfte sich das schon bald ändern. Dass Fans bereit sind dieses Spiele schlussendlich dann auch zu spielen, ist sicherlich auch wahrscheinlich. Immerhin gilt die PS5 schon jetzt als die schnellstverkaufte Konsole in der Geschichte der USA.