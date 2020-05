Pikmin 3 Deluxe ist angeblich für Nintendo Switch geplant

Pikmin 3 - (C) Nintendo

Venture Beat, das andere Nintendo-Projekte in der Vergangenheit genau vorhergesagt hat, berichtet, dass Pikmin 3 eines von mehreren Spielen ist, die Nintendo für die Neuveröffentlichung auf Switch vorbereitet. Pikmin 3 Deluxe soll neben der HD Super Mario 3D-Trilogie stehen, die Anfang dieses Jahres gemunkelt wurde.

Gerüchte über diese Trilogie tauchten erstmals zusammen mit dem Wort eines neuen Paper Mario-Spiels auf, das dieses Jahr erscheinen wird, und nach der heutigen Enthüllung von Paper Mario: The Origami King gewinnen sie zunehmend an Glaubwürdigkeit. Mehrere Quellen behaupteten auch, dass ein neuer 2D-Metroid für 2020 angekündigt werden würde, um den Fans bis Metroid Prime 4 zu helfen, und obwohl dies nichts weiter als ein Gerücht bleibt, macht es den auffälligen Metroid-Teaser im Origami King-Trailer umso neugieriger.

Nintendos First-Party-Switch-Lineup ist für das restliche Jahr ist noch ziemlich offen. Für die ferne Zukunft sind große Titel wie Metroid Prime 4 und Breath of the Wild 2 geplant, und der Pokemon Sword and Shield-Erweiterungspass wird nun neben Paper Mario das Jahr füllen. In den nächsten Monaten kann so ziemlich alles passieren. Immerhin brauchte Nintendo auch keine eigene Direct-Sendung, um das neue Paper Mario zu enthüllen.

Pikmin 3 Deluxe: Die kleine feine Spielemarke von Nintendo

Pikmin war schon immer wie eine Serie mit einer kleinen, aber engagierten Fangemeinde. Obwohl die Serie noch nie einer der Top-Konkurrenten von Nintendo wie Mario oder Zelda war, besteht kein Zweifel daran, dass es sich um ein Franchise handelt, das Nintendo und Miyamoto persönlich wichtig ist. Die Pikmin-Serie war die Idee von Miyamoto in den Anfängen der GameCube-Entwicklung, die er seiner damaligen Liebe zum Gärtnern zuschrieb. Es wäre äußerst unwahrscheinlich, dass Miyamoto eines seiner und Nintendos beliebtesten Franchises so einfach aufgibt.

Pikmin 3 wurde 2013 für den Nintendo Wii U veröffentlicht. Nachdem bereits einige Wii U-Titel bereits für die Switch erfolgreich portiert wurden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis Pikmin 3 es auch schafft. Nun verdichten sich die Gerüchte, die seit Monaten bestehen.