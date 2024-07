Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erhält erstes Update

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor wurde bereits im Mai für die Nintendo Switch veröffentlicht, nun hat das Remake sein erstes offizielles Update erhalten. Der Titel erschien ursprünglich 2004 für die GameCube und war das zweite Spiel der Paper-Mario-Reihe. Mit dem ersten Update behebt Nintendo einige Steuerungsprobleme, fügt fehlende Dialoge hinzu und behebt einen Fehler im Level „Twilight Trail“. Die Version von 2024 bietet eine überarbeitete Grafik, neue Animationen und Musik sowie weitere Änderungen, die exklusiv für die Switch gelten. Zu den weiteren Neuerungen gehören ein aktualisiertes Schnellreisesystem, eine verbesserte Inventarspeicherung, die Möglichkeit, den originalen GameCube-Soundtrack zu hören, eine Galerie, die die atemberaubende Grafik und Musik des Spiels zeigt, und sogar geheime Bosse, die genauso herausfordernd sind wie der Bosskampf von Prinz Mush.

Das Remake erhielt bei seiner Veröffentlichung durchweg positive Kritiken. Die Fans werden sich freuen zu hören, dass Nintendo einige wichtige Korrekturen vorgenommen hat, um das Spiel noch unterhaltsamer zu machen. Das Unternehmen hat die Version 1.0.1 für Paper Mario: Die Legende vom Äonentor veröffentlicht. Diese behebt mehrere Probleme mit der Steuerung, dem Spielverlauf und dem Speichern. Das erste Update behebt bestimmte Situationen, in denen das Spiel als Geisel genommen wurde. Dies war beispielsweise der Fall, wenn das Spiel nach dem Passieren des umgestürzten Baums auf dem Twilight Trail, der Twilight Town mit Creepy Steeple verbindet, als Geisel genommen wurde.

Das Spiel sollte den Röhrenmodus auslösen, damit der Spieler vorankommt, aber in einigen Fällen war dies nicht der Fall. Wenn dieser Fehler auftritt, haben die Spieler nun die Möglichkeit, entweder direkt vor oder direkt nach dem umgestürzten Baum zu respawnen, um das Gebiet wie vorgesehen zu beenden. Nintendo hat außerdem kleinere Korrekturen an den englischen, französischen, deutschen, italienischen und koreanischen Texten vorgenommen. Außerdem wurden mehrere Fälle behoben, in denen die Steuerung mitten im Spiel nicht mehr reagierte und Kämpfe nicht funktionierten. Der Twitter-Nutzer OatmealDome hat sich die Freiheit genommen, alle Änderungen in der englischen Version zu erläutern.

