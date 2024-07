NVIDIA RTX 5090 soll 48% schneller sein als die RTX 4090

Heute erschien ein neues Gerücht, dass die NVIDIA RTX 5090 um satte 48 Prozent schneller sein soll als die aktuelle RTX 4090. Doch dem nicht genug. Nvidia soll außerdem an einer neuen Titan-Grafikkarte arbeiten namens „RTX Titan AI“, die sogar 63 Prozent schneller sein soll als die RTX 4090.

Die Nachricht kam überraschend, immerhin hat Nvidia noch kein Wort über die RTX50-Serie verloren. Doch woher stammt das Gerücht? „RedGamingTech“ stellte diese Behauptung auf X.com (vormals Twitter) auf. Viel Gegenwehr kam dazu bisher nicht. Auch andere Brancheninsider haben dieses Gerücht bisher nicht zerlegt, ja sogar geteilt. Vor allem die Behauptung über eine neue Titan-Grafikkarte ist mehr als interessant. Immerhin handelt es sich dabei um eine spezielle Serie, die sehr teuer wird und kaum in den (digitalen) Regalen zu finden sein wird.

Mit einer RTX 4090 hatte man es schon schwer. Immerhin ist diese Grafikkarte sehr wertbeständig. Unser Preischeck auf Amazon.de* hat folgendes ergeben:

Natürlich muss man – wie immer – unterscheiden von welchem Hersteller und in welcher Ausführung man eine RTX 5090 in Zukunft kaufen wird. Immerhin schwanken die Preise, gerade zu Beginn, stark. Allerdings wird es nicht all zu überraschend klingen, wenn eine NVIDIA RTX 5090 mehr als 2.000 Euro kosten wird. Wahrscheinlich eher die 2.500 Euro-Marke kratzen wird.

Eine Titan-Version wird demnach mehr als 3.000 Euro kosten. Keine Frage, ein Spielzeug das sich nur die wenigsten PC-Gamer-Enthusiasten leisten werden.

Bisher hat NVIDIA auch noch nichts zu neuen RTX50-Serie gesagt, deshalb bleibt meine Hoffnung, dass sie eher versuchen sollten preisgünstigere RTX40-Modelle auf den Markt zu bringen.

Brancheninsider sind sich dabei noch uneinig. Es gibt Behauptungen, wie u.a. von „kopite7kimi“, dass wir die neuen NVIDIA-Grafikkarten gar erst zur CES2025 (7. bis 10. Januar 2025) sehen werden.

I always thought it would be 24Q4, and RTX 5080 will start on pole.

However due to the sanctions, the progress is not optimistic.

And someone told me we could meet RTX 5090 at CES2025.

🤷🤷🤷 https://t.co/v3qzu0rTFN

— kopite7kimi (@kopite7kimi) July 23, 2024