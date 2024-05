Nintendo: Video zu Luigi’s Mansion 2 HD erschienen

Nintendo hat soeben ein Video für die HD Version von Luigi’s Mansion 2 veröffentlicht. Darin kann man endlich sehen, wie gut die Überarbeitung des Nintendo 3DS Titels geworden ist.

Das Video

Nächsten Monat schon wird der Nintendo 3DS Titel Luigi’s Mansion 2 auf der Nintendo Switch wieder erscheinen. Deshalb hat Nintendo nun ein Video veröffentlicht, welches uns das Spiel vorstellt und “Ein böses Erwachen” lautet. Nun kann man endlich sehen, wie gut die Überarbeitung des Nintendo 3DS Titels gelungen ist.

Der Plot von Luigi’s Mansion 2

In diesem für die Nintendo Switch überarbeiteten Nintendo 3DS Abenteuer ruft Prof. I. Gidd Luigi zurück ins Nachtschattental nachdem König Buu Huu den Finstermond zerstört hat, was sämtliche freundlich gesinnte Geister wieder ihr Unwesen treiben lässt. Luigi wird vom Professor diesmal mit dem Schreckweg 09/15 ausgerüstet werden und muss sich noch einmal König Buu Huu stellen, welche noch eine böse Überraschung bereithält. Glücklicherweise ist Luigi nicht nur mit einem besseren Schreckweg ausgerüstet, sondern kann auch mit dem Stroboblitz Geister blenden.

Luigi’s Mansion 2 HD

Falls man keine Chance hatte den originalen Titel, welcher in manchen Regionen auf den Untertitel Dark Moon lautete, bekommt nun endlich die Chance wieder mit Luigi auf Geisterjagt zu gehen. So kann man Luigi unteranderem in ein altes botanisches Forschungslabor, eine verfallene Uhrfabrik und eine in winterliche Mine begleiten. Zudem wird der neue Titel wieder über einen Multiplayer Modus verfügen, welcher sich im Wirrwarrturm abspielt und Geister und Aufgaben aufwartet, welche nicht im Einzelspielermodus zu finden sind. Allerdings wird hierfür ein Nintendo Switch Online Abo benötigt werden.

Die Luigi’s Mansion Reihe

2001 war der Schreck unter den Nintendo Fans groß. Schließlich kam mit dem Nintendo Game Cube zum ersten Mal eine Nintendo Konsole auf den Markt ohne einen Super Mario Titel. Glücklicherweise übernahm Luigi dafür die Rolle seines Bruders: die Luigi’s Mansion Reihe hat begonnen. Viel Jahre später erst folgte Luigi’s Manison 2 (2013), Luigi’s Mansion Arcade (2015) und Luigi’s Mansion 3 (2019) auf der Nintendo Switch.

Die HD Version von Luigi’s Mansion 2 wird nun am 27.06.2024 auf der Nintendo Switch erschienen.