Nintendo Switch 2: Über 3 Millionen Einheiten in nur 24 Stunden verkauft?!

Wie oft hat Nintendo die Switch 2 kurz nach dem Release verkauft? Laut einem Bericht von Nintendo Prime (via X.com), der über drei voneinander unabhängige Quellen verfügen will, soll Nintendo in den ersten 24 Stunden weltweit über 3 Millionen Einheiten der neuen Switch 2 verkauft haben. Diese Zahl beinhaltet dabei nicht einmal aktuelle Verkäufe oder die des Wochenendes. Eine offizielle Bestätigung von Nintendo fehlt bislang – es handelt sich also um ein Gerücht, das mit Vorsicht zu genießen ist.

Dennoch sorgt die Meldung für ordentlich Gesprächsstoff in der Gaming-Community und liefert jede Menge Vergleichsmaterial.

Vergleich mit der Steam Deck – ein Klassenunterschied?

Viele Reddit-Nutzer nutzen die Gelegenheit, um die Zahlen ins Verhältnis zu setzen. So vermerkt ein Kommentar treffend: „Ist das nicht die Lebenszeit-Verkaufszahl des Steam Decks?“ – und trifft damit einen Nerv. Die gesamte PC-Handheld-Branche kommt laut mehreren Usern gerade einmal auf etwa 6 Millionen verkaufte Einheiten weltweit – in ihrer gesamten Existenz. Also wirklich alle PC-Handhelds die bisher erschienen sind.

Der Tenor: Das Steam Deck ist ein Nischenprodukt für Technik-Enthusiasten, während die Switch 2 durch Einfachheit und breite Zugänglichkeit punktet. Oder wie ein Nutzer schreibt: „Ich liebe mein Steam Deck, aber für die meisten Menschen ist das einfach zu kompliziert. Bei der Switch reicht: anmachen, spielen, fertig.“

Warum verkauft sich die Nintendo Switch 2 so gut?

Einige entscheidende Gründe stechen hervor:

Einfachheit: Kein technisches Know-how nötig, keine Plugins oder Emulator-Probleme.

Kein technisches Know-how nötig, keine Plugins oder Emulator-Probleme. Bekannte Marken: Ein neuer Mario Kart-Titel oder Pokémon reichen, um Massen anzuziehen.

Ein neuer Mario Kart-Titel oder Pokémon reichen, um Massen anzuziehen. Retail-Präsenz: Während das Steam Deck fast ausschließlich online vertrieben wird, liegt die Switch 2 in jedem Elektronikmarkt. Also irgendwann, wenn nicht alle verkauft wurden.

Ein Reddit-Kommentar bringt es auf den Punkt: „Die Switch versteht jeder, ein Steam Deck muss man erklären.“

Ist der Erfolg der Switch 2 also sicher?

Noch fehlt die offizielle Bestätigung, doch selbst wenn die Zahl leicht übertrieben ist: Ein Verkaufsstart in dieser Größenordnung würde an den Launch der PS5 erinnern – ein absoluter Megahit. Es zeigt vor allem eins: Nintendo hat erneut den Massenmarkt getroffen. Die Switch 2 vereint Bekanntes mit Neuem und das scheint zu funktionieren.

Wir haben einige hilfreiche Artikel puncto Switch 2 für dich, damit der Start optimal gelinkt. Wir zeigen dir wie du Freunde hinzufügst, die neue Konsole mit deinem Fernseher verbindest oder wie du deine Daten von der Switch 1 auf die Switch 2 überträgst.