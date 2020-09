Nintendo: Patent gibt Hinweise auf neuen Switch-Controller

Joy-Con von Nintendo Switch im Zoom - (C) Nintendo

Nintendo ist mit der Switch auf dem Vormarsch. Während Microsoft heute zumindest den Preis der Xbox Series S bestätigt hat, hält sich Sony mit Angaben zu Release und Preis der PS5 noch bedeckt. Quasi abseits holt Nintendo laufend auf. Mit Animal Crossing: New Horizons schaffte man es die Quarantäne-Zeit sinnvoll zu nutzen und mit der Super Mario 3D All Stars-Sammlung erwartet uns noch diesen Monat ein weiterer Knaller. Doch auch in Sachen Controller hat Nintendo noch einiges vor, wie ein neues Patent zeigt.

Der Joy-Con ist trotz seiner „Drift-Probleme“ ein Stück innovativer und flexibler Steuerung für eine Videospielkonsole. Es ist schon etwas ganz Besonderes, Spiele mit dem Joy-Con in jeder Hand spielen zu können um sie dann in die Switch zu schieben, um unterwegs weiterzumachen. Der Tablet-Modus wäre gar nicht möglich, ohne diese innovative Geschichte. Die Nintendo Switch bald vier Jahre am Markt, also Zeit etwas an der Hardware zu unternehmen.

Ein kürzlich entdecktes Nintendo-Patent zeigt einen „etwas anderen“ Joy-Con für die Switch. Es sind jedoch einige wesentliche Unterschiede zur Standard-Version. So fehlt die Gleitschiene seitlich komplett. Aber auch die Schaltflächen „Plus“ und „Minus“ fehlen, häufig ein Merkmal zur Unterscheidung von linken oder rechten Joy-Con. Die übrigen Tasten scheinen analog mit dem Original-Joy-Con zu sein.

New Nintendo patent appears to show a standalone, updated Joy-Con controller for Switch 👀 Source: https://t.co/00LndQ8ZiP pic.twitter.com/kS08BXdSFw — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) September 7, 2020

Aufgrund der angesprochenen Drift-Probleme des Controllers wäre es nur sinnvoll, wenn Nintendo hier etwas unternimmt. Allerdings scheint dieses Patent etwas zu sehr von dem bisherigen Controller abzuweichen. Ist das neue Eingabegerät gar für die Nintendo Switch Pro gedacht? Könnte es sein, dass diese Konsole nicht mehr als Handheld verwendet werden kann und deswegen auch keine Joy-Con benötigt, die man an die Konsole schieben kann? Damit würde man doch glatt das beste Gimmick der Konsole weglassen. Etwas untypisch wäre es schon. Welche Interpretation dieses Patents hättet ihr? Oder handelt es sich nur um „Nachkauf-Joy-Cons“ für die Nintendo Switch Lite? Sagt es uns doch in den Kommentaren!