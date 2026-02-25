Nintendo Music App: Der Soundtrack von Super Mario Land 2 ist ab sofort zu hören

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Seit Nintendo eine App anbietet, mit welcher man Soundtracks hören kann, wird das musikalische Angebot nach und nach erweitert. Der neueste, hinzugefügte Soundtrack ist von Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, welchen man ab nun über die Musik-App anhören kann. Damit ist die zweiteilige Super Mario Land Reihe komplett. Welcher berühmte Super Mario Soundtrack fehlt jetzt noch?

Super Mario Land 2

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins ist ein Jump-’n’-Run für den Game Boy und ist im Jahr 1992 erschienen. In dem Titel taucht zum ersten Mal Marios Rivale Wario auf. Dieser hat sich Marios Land und dessen Schloss geschnappt. Um es wiederzubekommen, muss Mario 6 goldene Münzen sammeln. Die Suche nach diesen Münzen führt ihn in verschiedene Welten, welche unterschiedlicher nicht sein könnten.

Umfangreicher Soundtrack

Der Soundtrack von Super Mario Land 2: 6 Golden Coins ist im Vergleich zu anderen Super Mario Titeln auf den Heimkonsolen sehr umfangreich. Er umfasst 35 verschiedene Tracks, während Super Mario Bros. 2 beispielsweise nur 14 Titel hatte. Nicht schlecht für ein Handheld Videospiel aus dem Jahre 1992. Komponist war Kazumi Totaka, von welchem unteranderem Totaka’s Song stammt, welcher als Easter Egg in zahlreichen Nintendo-Spielen versteckt ist. Er leiht zudem Yoshi seine Stimme.

File Select Main Theme Course Clear Mario Land Tree Zone Roots Course (Tree Zone) Boss BGM Zone Clear Got a Golden Coin Turtle Zone Whale Course (Turtle Zone) Mario Zone Crane Course (Mario Zone) Bonus Game Got an Item Pumpkin Zone Invincibility BGM Ghost House Course (Pumpkin Zone) Macro Zone Manhole Course (Mario Zone) Timer Warning Player Down Game Over Space Zone Moon Course (Space Zone) Star Course (Space Zone) 6 Golden Coins Captured Mario’s Castle Captured Mario’s Castle Course Wario Battle 1 Wario Battle 2 Wario Battle 3 Wario Defeated Reclaiming Mario’s Castle The End

Die Nintendo Music App

Die Nintendo Music App startete im Oktober 2024 und lässt Nintendo Switch Online Abonnenten eine Auswahl an Nintendo Soundtracks hören, welche nach und nach erweitert wird. In der letzten Zeit gesellten sich jeden Monat 4 neue Soundtracks hinzu,

Super Mario Soundtracks

Die Soundtracks aller Super Mario Titel sind noch lange nicht vollständig. Folgende Super Mario Soundtracks kann man sich über die App nun anhören:

Dr. Mario (Game Boy)

Dr. Mario

Mario & Luigi: Brothership

Mario Bros.

Mario Kart 7

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 64

Mario Paint

New Super Mario Bros.

New Super Mario Bros. U Deluxe

Paper Mario: The Origami King

Paper Mario: The Thousand-Year Door

Super Mario 64

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy 2

Super Mario Kart

Super Mario Land

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Super Mario Odyssey

Super Mario Party Jamboree

Super Mario World

Dass der geniale Soundtrack von Super Mario Sunshine noch fehlt, fällt sofort auf.

Pro und Contras der App?

Mit der Nintendo Music App können eigene Playlists erstellt und geteilt werden. Es gibt einen offline Modus mit welchem man seine Lieblingsstücke auch ohne Internetverbindung hören kann. Nachteil ist, dass für die App ein Nintendo Switch Online Abonnement benötigt wird.

Quelle: nintendolife.com

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!