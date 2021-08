Neuer Battlefield 2042 Gameplay Trailer zu Spezialist “Irish”

Alle Infos zu Battlefield 2042 die es bisher gibt. - (C) EA, DICE

Auf Twitter ist ein neuer Battlefield 2042 Gameplay Trailer zu sehen. Zur Vorstellung des neuen No Pat Spezialisten, Kimble “Irish” Graves, wurde ein kurzer Gameplay Clip zusammengestellt, der dessen Fähigkeiten und Traits zeigen soll. Mit gewohnt coolen Action Sequenzen und geladenem Gameplay aus dem Spiel, bekommen wir neue Einblicke darauf, wie es im fertigen Zustand wohl aussehen wird. Und das ist wieder mal sehr vielversprechend.

Battlefield 2042 Spezialisten Gameplay Trailer verrät noch mehr

Zunächst zeigt dieser Clip die Fähigkeiten und Traits des Spezialisten “Irish”. Dieser ist in der Lage gepanzerte Barrikaden aufzustellen. Welche auch noch kugelsichere Sichtfenster bieten. Um sich hinter der Deckung ein Bild der Lage machen zu können. Zudem besitzt er als sein persönliches Trait noch eine minimale Menge an Rüstung, die ihn vor Kugeln bewahrt. Wenn auch es keine 100% Schaden sind, die absorbiert werden, so ist es besser als gar nichts.

Neben diesen Fähigkeiten sind in dem Clip Schusswechsel zu sehen. Hauptsächlich zwar hinter den Deckungen, jedoch sieht dies insgesamt einfach sehr flüssig aus. Findige User haben auch den Kill-Feed in der rechten Ecke des Bildschirms entdeckt. Wobei sich hier die Geister scheiden, ob die Entscheidung den Kill-Log Chat dort zu platzieren so schlau ist oder nicht.

Allerdings sollte man bei solchen Clips zu Ankündigungen nie alles für bare Münze nehmen. Das gezeigte Gameplay von Battlefield 2042 ist zwar definitiv Trailer Qualität, jedoch ist das Game noch lange nicht fertig und da kann sich noch einiges bis zum Release verändern.

Aktuell tauchen mehr Leaks auf

Aktuell laufen die ersten Playtests von Battlefield 2042 und von diesen ersten Gameplay Momenten, tauchen nun mehr und mehr Leaks auf. Ganze Videosequenzen und Mitschnitte sind bereits auf diversen Social Media Plattformen zu sehen. Was allerdings nicht sein dürfte, da alle Teilnehmer dieses Events ein NDA (Non-Disclosure Agreement) unterschreiben.

Das verpflichtet sie vertraglich zum Schweigen und striktester Geheimhaltung. Diese Leaks könnten nun massive Konsequenzen für die User haben die dafür verantwortlich sind. Nicht nur hätten DICE und EA jedes Recht hier gerichtlich vorzugehen, es wird wohl auch ein lebenslanger Ban in Betracht gezogen. Dies wäre das Aus für diese Content Creator.