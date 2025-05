MultiVersus: Server werden heute abgeschaltet – Offline-Modus bleibt verfügbar

Nach der Schließungsankündigung im Januar geht MultiVersus heute endgültig offline, wobei die Server um 18:00 Uhr abgeschaltet wurden. Die fünfte Saison war die letzte, und kürzlich fügte MultiVersus noch Aquaman aus dem DC-Universum sowie Lola Bunny aus Looney Tunes zu seiner umfangreichen und vielseitigen Charakterliste hinzu. Nachdem monatelang Gerüchte über die Zukunft des Spiels kursierten, wurde im Januar offiziell bestätigt, dass MultiVersus im Mai 2025 eingestellt wird.

Obwohl das Free-to-Play-Kampfspiel eine treue Fangemeinde gewinnen konnte, bleibt das Live-Service-Modell riskant, und immer mehr Spieler kehren diesem Konzept den Rücken. Laut Warner Bros. erkannte man das Potenzial des Spiels und übernahm den Entwickler Player First Games im Juli 2024, doch die Kosten explodierten. MultiVersus verursachte Verluste von rund 200 Millionen US-Dollar. Dies war ein weiterer Rückschlag für WB, das sich bereits von der katastrophalen Veröffentlichung von Suicide Squad: Kill the Justice League erholen musste.

Hey MVPs, a reminder that Season 5 of #MultiVersus concludes next week on May 30 @ 9am PDT. Please visit our FAQ for information on how to play MultiVersus after Season 5 concludes.https://t.co/XKuxAnd26j https://t.co/Sf0oLq13Y7

— MultiVersus (@multiversus) May 23, 2025