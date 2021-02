Mortal Kombat Movie Trailer angekündigt für 18.02.2021

Mortal Kombat 2021 Film © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Die Ankündigung des neuen Trailers kam auf dem Twitter Account von Mortal Kombat Movie. Mehrere Postings mit Animationen der Schauspieler als die Figuren, welche sie darstellen und einem kurzen Text. Das Casting der verschiedenen Charaktere ist wirklich gelungen und so sehen die Protagonisten genau so aus wie man es sich wünschen würde. Der Trailer zum Mortal Kombat Film 2021 wird schon morgen enthüllt.

Was erhoffen wir uns vom Mortal Kombat Trailer?

Karten auf den Tisch. Videospiel Verfilmungen enden meistens am unteren Ende der Filmkritiken. Selten bis Nie hat es die Verfilmung eines Games zu großem Ansehen gebracht. In Serien Adaption konnte bislang The Witcher sich solide halten, wird aber auch nicht gerade gelobt. Die kommende Skyrim Serie will auf diesem Hype aufspringen, jedoch sieht man in Richtung Kinofilme, so wird es leider eher peinlich. Stichwort Uwe Boll.

Der erste Mortal Kombat Film konnte sich mit einem gewissen Kult Status bei den Fans halten. Mit einer guten Besetzung, einer simplen (dem Kampfspiel damals entsprechenden) Story und einigen sehr coolen Effekten für seine Zeit. Nun aber sind Kino Besucher und Film Fans generell, mittlerweile sehr verwöhnt was Filme angeht. Also ist wohl die größte Erwartung an den Mortal Kombat Trailer, gleichzeitig der einfachste Wunsch: „Sei bitte nicht Mist!“