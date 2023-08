Mortal Kombat 1: Zwei weitere ikonische Kämpfer kommen zurück!

Zwei weitere Fan-Lieblingskrieger wurden gerade für Mortal Kombat 1 als Kämpfer bestätigt, sowie ein Paar klassischer Kameo-Kämpfer. Das nächste epische Kampfspiel von NetherRealm wird ein neues Kapitel für Mortal Kombat einläuten, dank des neu geschaffenen Feuergottes Liu Kang, der die Zeitleiste am Ende von Mortal Kombat 11’s Aftermath DLC zurückgesetzt hat.

An seiner Stelle steht eine neue, optimistischere Realität, in der einige ikonische Mortal Kombat-Charaktere zum Besseren verändert wurden, auch wenn der Frieden vielleicht nicht allzu lange anhalten wird.

In den Monaten seit der offiziellen Enthüllung von Mortal Kombat 1 hat NetherRealm nach und nach den Vorhang über der Liste der spielbaren Kämpfer des Spiels gelüftet – die jüngsten Enthüllungen umfassen den lange gemunkelten MK-Stammkämpfer Reptile, die geläuterte Dämonenkriegerin Ashrah und den Chaosrealm-Kleriker Havik.

Natürlich ist die Hauptliste der Mortal Kombat 1-Kämpfer nur die Hälfte der Aufstellung des Spiels, da die Spieler auch aus einer sekundären Liste von Kameo-Kämpfern auswählen können, um ihnen im Kampf beizustehen. Diese unterstützenden Charaktere repräsentieren klassische Mortal Kombat-Kämpfer aus der ursprünglichen Zeitleiste und können verheerende Kombos auf Gegner loslassen, indem sie einfach eine Taste drücken.

Fans können den Charakterlisten von Mortal Kombat 1 dank Ed Boon noch mehr Namen hinzufügen. Er trat während der Eröffnungsnacht von Gamescom 2023 auf die Bühne, um das Spiel mit Moderator Geoff Keighley zu besprechen und einen brandneuen Story-Trailer zu präsentieren. Dieser Trailer bestätigt, dass der langjährige Mortal Kombat-Gegner Shao Khan in der neuen Zeitleiste von MK 1 zurückkehren wird, nun als General im Dienste von Outworld.

Allerdings bringt Shao Khans Wunsch, EarthRealm durch Krieg zu erobern, ihn in Konflikt mit Empress Sindel, der aktuellen Herrscherin von Outworld und Mutter der Zwillingsprinzessinnen Kitara und Mileena.

Shao und Sindel zeigen ihre Bewegungsabläufe und brutalen Mortal Kombat 1 X-Ray-Angriffe, wobei ersterer seine Kampfaxt und seine rohe Stärke einsetzt, um die Dominanz aufrechtzuerhalten, und letztere mystische Kräfte und ihr greifbares Haar einsetzt, um ihren Willen durchzusetzen.

Dieser Kampf endet damit, dass Sindel eine grausame Fatality auf Shao loslässt, indem sie ihr Haar benutzt, um dem abtrünnigen General die Arme abzubrechen, bevor sie ihm den Schädel und die Wirbelsäule herausreißt. Shao bekommt jedoch eine zweite Chance in einem anderen Match gegen Raiden, den auserwählten Champion von Earthrealm, der sich Liu Kang beweisen möchte.

Outworld above all else. #MK1 pic.twitter.com/YDHz9KDBKW

— Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) August 22, 2023