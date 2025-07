Minecraft sorgt für Überraschung bei den beliebtesten Games der Japaner

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Was zocken die Menschen in Japan am liebsten? Eine der größten TV-Umfragen des Landes liefert jetzt eine spannende Antwort. In einer Spezialausgabe der beliebten Show Ariyoshiiieeeee! wurden 3.000 Gamer aus fünf Altersgruppen nach ihren Lieblingsspielen gefragt. Das Ergebnis: Nintendo- und Rollenspiel-Klassiker dominieren das Ranking, doch an der Spitze steht mit Minecraft ein Titel, den wohl niemand auf Platz 1 erwartet hätte.

Der Sandbox-Hit von Mojang landete vor Super Mario Bros. und Animal Crossing: New Horizons. Besonders Teenager wählten Minecraft auf den ersten Platz. Laut der Sendung liegt das an der kreativen Freiheit und der Möglichkeit, sich „eine eigene Welt zu bauen, um der Realität zu entfliehen“. Ein Teilnehmer beschrieb das Spiel sogar als „Plattform und nicht nur ein Game“. Treffend, immerhin haben wir dir erst gestern berichtet, dass laut einer Studie Fortnite für den massiven Erfolg der Nintendo Switch hauptverantwortlich gewesen zu sein scheint.

Top 100 Games aus Japan: Wie das Ranking entstand

Die Umfrage deckte Spieler im Alter von 10 bis 50 Jahren ab. Jeder durfte fünf Favoriten nennen, die je nach Platzierung Punkte erhielten. Daraus ergab sich eine Top-100-Liste, die das Gaming-Herzen Japans widerspiegelt. Während bei den 40- bzw. 50-Jährigen Dragon Quest III und das erste Super Mario Bros. dominierten, setzte die junge Generation auf Multiplayer- und Community-Spiele wie Fortnite, Splatoon 3 und Animal Crossing.

Für Spieler in ihren 20ern lag Pokémon Diamant & Perl vorne, während die 30-Jährigen nostalgisch wurden: Pokémon Rot & Grün und Final Fantasy X waren dort die Favoriten. Bei den Älteren Gamern siegten klassische JRPGs und 8-Bit-Legenden. Ein Beweis, wie prägend die Nintendo- und Square-Enix-Ära für diese Altersgruppe war.

Das sind die Top 10 der Japaner

Minecraft Super Mario Bros. Animal Crossing: New Horizons Dragon Quest III: The Seeds of Salvation Fortnite Splatoon 3 Super Smash Bros. Ultimate Splatoon 2 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Dragon Quest

Die Liste ist ein Spiegel der japanischen Gaming-Kultur. Mit einem Twist. Dass ein westliches Spiel die Spitze erobert, zeigt den globalen Einfluss von Minecraft, aber auch einen Wandel in der japanischen Gaming-Landschaft.

Kommunikation statt nur Gameplay

Die Show betonte, dass viele dieser Titel nicht mehr nur Games, sondern soziale Plattformen sind. Besonders Minecraft, Animal Crossing und Fortnite werden genutzt, um mit Freunden zu interagieren. „Junge Leute spielen heute nicht nur, sie treffen sich in diesen Welten“, kommentierte der Moderator (via Automaton-Media.com). Diese Entwicklung deckt sich mit einem weltweiten Trend: Games sind längst digitale Treffpunkte geworden, nicht nur in Japan.

Auch interessant: Apex Legends (Platz 18) und Valorant (Platz 61) schafften es ebenfalls in die Top 100 und zeigen, dass kompetitive Online-Spiele in Japan zunehmend Fuß fassen. Ein Klassiker wie Tetris schafften es auf Platz 13.

Auffällig ist, wie stark japanische Eigenproduktionen die Liste dominieren. Von Pokémon über Dragon Quest bis Mario Kart: Die heimischen Marken prägen das Ranking. Dass ausgerechnet Minecraft als westlicher Titel ganz oben steht, ist deshalb eine kleine Sensation. Immerhin schaffte es Grand Theft Auto V (GTA 5) „nur“ auf Platz 62 in diesem Ranking. In unseren Breiten unvorstellbar. Ein EA Sports FC– bzw. FIFA-Spiel sucht man genauso vergebens wie ein Counter-Strike oder Call of Duty.