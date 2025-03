McDonald’s und Minecraft: Film-Collab mit exklusiven Mahlzeiten und DLCs

McDonald’s baut in den USA seine goldenen Bögen diesmal aus Blöcken: Der Fast-Food-Riese kündigt eine Zusammenarbeit mit Minecraft an, um den bevorstehenden Live-Action-Film A Minecraft Movie von Warner Bros. zu feiern, der am 4. April 2025 in den Kinos startet.

Die Vorfreude auf den Film mit Stars wie Jack Black und Jason Momoa wird durch ein spezielles McDonald’s-Angebot noch größer. Inspiriert von Minecraft führt McDonald’s in den USA ab dem 1. April 2025 für kurze Zeit das A Minecraft Movie Meal und das A Minecraft Movie Happy Meal ein. Die Menüs beinhalten exklusive Sammelitems, eine limitierte Hot Sauce, Minecraft-thematische Verpackungen und In-Game-Codes.

Werbung

Erste Zusammenarbeit zwischen McDonald’s und Minecraft

Dies ist die erste Zusammenarbeit zwischen McDonald’s und Minecraft, nachdem der Fast-Food-Riese bereits mit globalen Stars wie BTS, Travis Scott und Saweetie sowie beliebten Franchises wie Jujutsu Kaisen, Rick and Morty und Pokémon TCG kooperiert hat. Während solche Kollaborationen oft spezielle Menüs und neue Saucen beinhalten, geht die Partnerschaft zwischen McDonald’s und A Minecraft Movie noch einen Schritt weiter und bietet ein interaktives Erlebnis, das perfekt zur pixeligen Welt von Minecraft passt.

Was bietet das A Minecraft Movie Meal?

Das A Minecraft Movie Meal bietet eine Auswahl zwischen 10 Chicken McNuggets oder einem Big Mac, mittelgroßen Pommes und einem Getränk. Dazu gibt es eines von sechs limitierten Sammelitems, die vom Film inspiriert sind. Für alle, die ihre Gold-Nuggets aufpeppen möchten, gibt es die Nether Flame Sauce – eine scharfe Sauce mit Chiliflocken, Knoblauch, Cayennepfeffer und einer Prise Süße.

Jedes A Minecraft Movie Happy Meal enthält eines von 12 filminspirierten Figuren oder Block World-Spielzeugen sowie einen scannbaren Code, der ein exklusives digitales Spiel auf www.happymeal.com freischaltet.

Kollaborationen wie diese sind besonders spannend, wenn man den globalen Bekanntheitsgrad der Minecraft-Serie bedenkt. Laut The Hollywood Reporter könnte A Minecraft Movie von Warner Bros. ein Kassenschlager werden, mit Prognosen für das Eröffnungswochenende von bis zu 58 Millionen US-Dollar. Es gibt keinen Zweifel am kulturellen Einfluss, den sowohl Minecraft als auch McDonald’s auf die Welt hatten, weshalb eine solche Zusammenarbeit wie geschaffen scheint.

Hier geht es zu unserer neuesten Podcastfolge – Episode 39: Die Eröffnung der Nostalgie Ecke!

Quelle: ComicBook