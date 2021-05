Mass Effect Legendary Edition: Fans bekommen besondere Inhalte

Mass Effect: Legendary Edition wird ein umfangreicher Remaster der bisherigen Trilogie. - (C) BioWare, EA

Mit der Mass Effect Legendary Edition veröffentlicht Electronic Arts am 14. Mai eine verbesserte Version der ersten drei Spiele der Reihe. Neben grafischen Verschönerungen, einer besseren Performance und höheren Auflösung, sollen alle drei Teile auch ein verbessertes Gameplay bekommen. Vor allem der erste Teil aus dem Jahr 2007 soll von dieser Schönheitskur besonders profitieren.

Während es also bereits nächste Woche so weit ist, können Fans der Reihe schon jetzt in den Genuss von einigen Vorzügen des Sci-Fi-Universums kommen. So haben BioWare und Electronic Arts mehrere besondere Inhalte veröffentlich, die vor allem Langzeitfans in ihren Bann ziehen können.

Zu den Boni zählen ein umfassendes Soundtrack-Video, gratis herunterladbare zusätzliche Inhalte, sowie ein benutzerdefinierter Key Art Editor. Mit dem Editor hat BioWare eine Web-Oberfläche kreiert, mit der kreative Nutzer ihr eigenes Key Art der Mass Effect Legendary Edition erstellen könne. In dem Editor können diverse Hintergründe und Motive und Teammitglieder der Normandy gewählt werden, um ein personalisiertes Hintergrundbild zu erzeugen. Die Bilder könnt ihr anschließend in mehreren Formaten herunterladen.

Das Soundtrack-Video beinhaltet indes 88 Titel mit Musik aus allen Teilen der Trilogie. Das Video enthält dabei auch besondere Bilder, die exklusiv für diesen Zweck geschaffen sind. Auch ein brandneuer Song ,,Resynthesis“ ist inkludiert. Der Soundtrack ist auf YouTube zu finden.

Zu guter Letzt können sich Fans mit Bonusinhalten auf die Mass Effect Legendary Edition einstimmen, die bisher nur in den Deluxe Versionen von Teil 2 und 3 erhältlich waren. Darunter 88 Musikstücke der gesamten Trilogie – darunter auch ,,Resynthesis“ – zwei digitale Artbooks, zwei digitale Comicbücher und eine digitale Lithografie. Hier könnt ihr die Inhalte finden. All diese Inhalte stehen euch ab sofort zur Verfügung.

Mass Effect Legendary Edition – Das sind die Bonusinhalte:

Key Art Editor für eigene Spielecover

Umfassendes Soundtrack-Video

88 Musikstücke, zwei digitale Artbooks, zwei digitale Comicbücher, eine digitale Lithografie

Die Mass Effect Legendary Edition erscheint am 14. Mai für Playstation 4 und Xbox One mit Aufwärtskompatibilität für Playstation 5 und Xbox Series X|S sowie für PC via Origin und Steam.