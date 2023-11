Marvel's Spider-Man 2 Fakten

Du liebst Marvel’s Spider-Man 2 und wünschst dir mehr Abwechslung im Tagesablauf des Spiels: Einige clevere Spieler haben herausgefunden, wie du die Tageszeit ändern kannst. In diesem Artikel erfährst du, wie das funktioniert und welche Hoffnungen die Fans für die Zukunft des Spiels hegen.

Marvel’s Spider-Man 2 gehört zweifellos zu den beliebtesten Spielen dieses Jahres, aber echte Fans sind immer auf der Suche nach neuen Abenteuern. Die Hoffnungen der Spieler richten sich zunächst auf mögliche DLCs (Downloadable Content). Das Spiel hat bereits eine beeindruckende Geschichte, und Entwickler Insomniac Games arbeitet offenbar bereits an Vorbereitungen für ein drittes Spiel. Dennoch träumen die Fans von DLCs, die neue Helden wie Daredevil in die Spider-Man-Welt bringen könnten. Das erste Spiel hatte drei DLC-Episoden, die gemischte Reaktionen hervorriefen, aber die Fans schätzten die Möglichkeit, mehr Zeit in dieser faszinierenden Welt zu verbringen. Ob es DLCs geben wird, muss von offizieller Seite noch bestätigt oder dementiert werden, aber die Möglichkeiten sind zahlreich.

Zusätzlich hoffen die Spieler auf Qualitätsverbesserungen, die das Spielerlebnis bereichern können. Eine Funktion, nach der sich viele sehnen, ist die Möglichkeit, die Tageszeit im Spiel zu ändern. Bisher bleibt Marvel’s Spider-Man 2 tagsüber festgelegt, sobald du das Hauptspiel abgeschlossen hast.

Tageszeit in Marvel’s Spider-Man 2 ändern

Doch das Spiel bietet so viele beeindruckende Umgebungen wie den Abend, die Nacht, regnerische Nächte und bewölktes Wetter, um die Welt von Spider-Man in verschiedenen Lichtern erstrahlen zu lassen. Das war insbesondere für Fans des Fotomodus ein Highlight, doch das Endspiel fühlte sich oft an wie permanent 14 Uhr. Nun haben einige findige Spieler einen Weg gefunden, das Spiel durch einen Fehler in die Nacht zu verwandeln. Sie haben herausgefunden, dass, wenn du ein Mysterio-Level betrittst und gleichzeitig die Spielgeschwindigkeit reduzierst, dann die Mission erneut von der Karte aus startest, du in einer nächtlichen Kulisse erscheinst.

Hier sind die Schritte, um die Tageszeit inoffiziell im Spiel zu ändern:

Gehe zum Mysterio-Standort. Reduziere die Spielgeschwindigkeit über die Verknüpfungseinstellungen. Verwende die Karte, um die Mission erneut zu starten und abzuschließen.

Es ist ungewiss, ob dieser Trick von den Entwicklern gepatcht wird, aber bislang stellt er eine willkommene Abwechslung dar. Dennoch ist Vorsicht geboten. Bevor du diesen Schritt unternimmst, solltest du eine Sicherungskopie deines Speicherstands erstellen, da unerwartete Nebenwirkungen auftreten können und du möglicherweise nicht mehr zur Tageszeit zurückkehren kannst.

Marvel’s Spider-Man 2 ist jetzt für Sony PlayStation 5 (PS5) verfügbar.