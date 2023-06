Marvel’s Spider-Man 2: Skins der Deluxe Edition nicht freischaltbar

Sicherlich ist Marvel’s Spider-Man 2, dass exklusiv für die PS5 erscheint, eine der heißesten Gaming-Aktien für 2023. Doch all jene, die gehofft hatten, die 10 beeindruckenden Skins der Digital Deluxe Edition durch normales Spielen freizuschalten. erleben eine Enttäuschung.

Insomniac Games hat bestätigt, dass diese Skins exklusiv der Digital Deluxe Edition vorbehalten sind. Wer die schicken Superheldenanzüge haben möchte, muss dafür auch mehr bezahlen.

In der Digital Deluxe Edition erwarten dich der Tactical Suit, der Aurantia Suit, der 25th Century Suit, der Stone Monkey Suit, der Apunnkalyptic Suit, der Agimat Suit, der Red Spectre Suit, der Encoded Suit, der Biomechanical Suit und der Tokusatsu Suit. Eine beeindruckende Sammlung an Anpassungsoptionen, die das Spielerlebnis noch aufregender machen. Zumindest optisch.

Für manche mag dies enttäuschend sein, doch es wird eine optionale Erweiterung geben, mit der du die Skins erwerben kannst, falls du dich nach dem Kauf dazu entscheidest, sie in deinem Spiel zu haben. So kannst du auch ohne die Digital Deluxe Edition Zugang zu diesen einzigartigen Skins erhalten. Doch dafür musst du den Aufpreis zahlen, wie Entwickler Insomniac Games auf Twitter bestätigt hat:

there will be an option for the main menu to upgrade which will get you the DDE content (you’ll still need your disc to play the game tho!)

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 15, 2023