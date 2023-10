Marvel’s Spider-Man 2: Ein gewaltiger Bösewicht in den Nebenquests

Marvel's Spider-Man 2 Fakten

Marvel’s Spider-Man 2 ist zweifellos eines der am meisten erwarteten Videospiele des Jahres 2023. Nach langer Vorfreude können die Fans nun endlich in die fesselnde Welt eintauchen, die Insomniac Games für sie geschaffen hat. Das Spiel birgt zahlreiche Geheimnisse und verspricht stundenlangen Spielspaß. Während vor der Veröffentlichung bereits bekannt war, dass Venom, Kraven und die Eidechse im Spiel eine Rolle spielen werden, gibt es nun weitere aufregende Bestätigungen, dass auch Mysterio, Sandman und andere Bösewichte eine bedeutende Rolle im Spiel haben werden.

Im neuesten Spider-Man-Spiel von Insomniac erwarten dich zahlreiche Nebenquests, die es zu bewältigen gilt. Einige dieser Aufgaben sind eher gewöhnlicher Natur und zeigen, wie Spider-Man auf ganz normale Weise Zivilisten hilft. Doch es gibt auch Quests, die sich um mächtige Bösewichte drehen. Einige von ihnen werden erst am Ende ihrer jeweiligen Quests offiziell vorgestellt.

Neben-Quest deutet auf DLC für Marvel’s Spider-Man 2

Die Nebenquest rund um den “Brandstifterkult” ist eine, die du auf keinen Fall verpassen solltest. Bereits früh im Spiel erhält Peter einen Anruf von Feuerwehrleuten, die dringend seine Hilfe benötigen. Wenn du diese Nebenquest abschließt und die damit verbundenen Missionen erfüllst, wirst du mit einer spektakulären Wendung belohnt. Alles, was über diesen Punkt hinausgeht, wäre ein Spoiler!

Am Ende der “Brandstifter”-Nebenquest gelingt dem Anführer der Sekte die Flucht, und Spider-Man gerät in eine gefährliche Lage unter einem Zug. Dort erfährt der gewaltige Bösewicht von einem besonderen roten Symbionten, den er gefangen hält und der großes Unheil anrichten könnte. Doch das ist noch nicht alles. Nach Abschluss der Mission erhält Spider-Man einen Anruf von Yuri, die erklärt, dass der Bösewicht sich als Cletus Kasady ausgibt und das Alter Ego von Carnage ist. Carnage gilt als eine der schlimmsten Bedrohungen im Spider-Man-Universum.

Die Jagd auf Carnage wird nicht einfach sein, und Yuri merkt an, dass es Monate, vielleicht sogar Jahre dauern könnte, ihn zu finden. Dies lässt die Möglichkeit offen, dass Carnage in einem zukünftigen DLC oder sogar in einem möglichen Marvel’s Spider-Man 3 eine Rolle spielen wird.

Wird es einen DLC überhaupt geben?

Die Frage, ob es einen DLC für Marvel’s Spider-Man 2 geben wird, bleibt derzeit offen. Insomniac Games hat offiziell noch keine Ankündigung gemacht, aber sie könnten diese Informationen zurückhalten, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, die Geheimnisse selbst zu entdecken und den Hype um das Spiel aufrechtzuerhalten. Im ersten Spiel gab es drei miteinander verbundene DLC-Teile. Ob das gleiche Format für die Fortsetzung gewählt wird, bleibt abzuwarten.

Marvel’s Spider-Man 2 erschien gestern, am 20. Oktober 2023, exklusiv für die Sony PlayStation 5 (PS5).