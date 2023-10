Spider-Man 2: Spieldauer spaltet die Fans

Ich für meinen Teil sehe das viel entspannter!

Letzten Monat enthüllte Insomniac Games die Gesamtdauer des Spiels Spider-Man 2, was zu einer Spaltung in der Gaming-Community führte, die eine längere Spieldauer erwartet hatte, als enthüllt wurde. Diese Spaltung hat zu mehreren Diskussionen zu diesem Thema auf verschiedenen sozialen Medienplattformen wie Reddit und Twitter geführt.

Die Hauptkampagne von Spider-Man 2 wurde mit einer Gesamt Spieldauer von 18 Stunden angegeben. Laut Insomniac würde es etwa genauso lange dauern, die Hauptkampagne abzuschließen wie beim ersten Spiel. Das Spiel zu 100% abzuschließen würde die doppelte Zeit in Anspruch nehmen, insgesamt etwa 30 Stunden Spielzeit. Diese Nachricht hat einige Fans geteilt, wobei sich einige über diese Spieldauer beschweren.

Spider-Man 2: Wie viel Spieldauer rechtfertigt den Preis von € 70?

Die Community bezieht sich darauf, dass es nicht lange dauern wird, die Platin-Trophäe des Spiels freizuschalten, die als Auszeichnung für das Abschließen von 100% der Spielaufgaben dient. Dies geschah, nachdem ein Spieler einen Screenshot durch die sozialen Medien teilte, der die benötigte Zeit für die begehrte Trophäe zeigte. Obwohl es nicht überraschend ist, da es ungefähr genauso lange dauert wie beim ersten Spiel, war es dennoch etwas, das einigen Spielern nicht gefiel und als “kurz” angesehen wurde.

Daher starten Spieler Beiträge wie diesen, auf Plattformen wie Reddit und Twitter über die Spieldauer von Spider-Man 2. Allgemein diskutieren und sprechen sie darüber, wie lange ein Spiel dieses Kalibers sein sollte und ob der Preis von 70 US-Dollar bzw. Euro gerechtfertigt ist.

Ich für meinen Teil habe mir für solche Fragen eine simple Rechnung überlegt. Wie viel Zeit stecke ich tatsächlich in das Spiel. Und was kostet mich der Spaß in der Stunde? In diesem Fall wären es € 2,33 pro Stunde. Und ich habe in meinem Leben bereits viel mehr Geld für weit weniger Unterhaltung innerhalb einer Stunde ausgegeben. Zum Beispiel Kinotickets für Thor – Love and Thunder.

Spider-Man 2 wird am 20. Oktober 2023 exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht.