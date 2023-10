Marvel’s Spider-Man 2-Bug verwandelt Spieler in Würfel

Marvel's Spider-Man 2 Fakten

Der Release von Marvel’s Spider-Man 2 sorgte für Begeisterung bei Fans und Kritikern, aber auch für einige unerwartete Kuriositäten. Während das Spiel von Insomniac Games als “Meisterwerk” gefeiert wird, sind einige seltsame Bugs aufgetaucht, die für Schmunzeln sorgen.

Der jüngste und vielleicht skurrilste Fehler wurde von TheGamer.com entdeckt, als Spieler nach dem Abschluss des Spiels als weißer Würfel durch die Skyline von New York City schwebten. Der “Cube-Fehler” ist ein Rätsel: Spieler dachten zunächst an einen geheimen Anzug, der nach dem Spielende freigeschaltet wurde. Doch es stellte sich schnell heraus, dass es sich um ein ungewöhnliches Problem handelte.

Kurioser Würfel-Bug in Marvel’s Spider-Man 2

Der “White Cube”-Glitch verändert Miles Morales auf ungewöhnliche Weise. In Zwischensequenzen wird sein Körper nicht richtig geladen, was zu beunruhigenden Szenen führt. In der offenen Welt wird Miles tatsächlich zu einem weißen Würfel, der trotzdem die Fähigkeiten des Helden besitzt, aber ohne die Animationen des echten Miles. Das kann das Kämpfen erschweren, da es schwierig ist, Bösewichte ohne die üblichen Animationen abzuwehren.

Wie behebt man den Fehler selbst?

Die Lösung für diesen skurrilen Bug ist jedoch recht einfach: Spieler können ins Hauptmenü gehen und die Farbe ändern, um Miles in seinen normalen Zustand zurückzuversetzen. In einigen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, den Spielstand über das Hauptmenü neu zu laden oder das Spiel zurückzusetzen, wenn die einfache Lösung nicht funktioniert.

Abgesehen von dem “White Cube”-Bug gab es weitere ungewöhnliche Fehler in Marvel’s Spider-Man 2. Ein bemerkenswerter Fehler war die falsche Flagge in Miles Morales’ Haus. Obwohl die Figur puerto-ricanischer Herkunft ist, hatten die Entwickler irrtümlicherweise eine riesige kubanische Flagge in seinem Haus platziert. Dieses Missverständnis wird jedoch behoben, und die Entwickler arbeiten daran, die korrekte Flagge im Spiel zu integrieren.

Marvel’s Spider-Man 2 ist derzeit exklusiv für die PlayStation 5 (PS5) erhältlich und wird erst zu einem späteren Zeitpunkt auch für Windows PC veröffentlicht.