Mit Marvel’s Avengers hatte der Entwickler Crystal Dynamics die schwierige Aufgabe, das Alte mit dem Neuen in Einklang zu bringen. Marvel Comics feiert 2019 sein 80-jähriges Bestehen und verleiht dem Entwickler eine reiche Geschichte mit Charakter und Geschichte, aus der er schöpfen kann. Laut dem Leiter des Crystal Dynamics-Studios, Scot Amos, war das Entwicklerteam jedoch nicht daran interessiert, nur alte Geschichten zu erzählen: Mit der Ermutigung von Marvel verbindet Crystal diese Geschichte mit originellen Handlungssträngen, Kostümen und Fähigkeiten.

Die Gamescom in dieser Woche hat Marvel’s Avengers bisher genauer unter die Lupe genommen. Crystal ermöglichte es den Teilnehmern, das Marvel-Superheldenspiel auszuprobieren und eine 19-minütige Avengers-Gameplay-Demo zu veröffentlichen. Während der Show setzte sich IGN mit Amos zusammen, um den oben genannten Balanceakt, die Anpassung der Helden, Games as a Service und vieles mehr zu besprechen.

Für Marvel’s Avengers haben die Entwickler und Marvel an einer originellen Storyline zusammengearbeitet, die laut Amos eine „große Sache“ für das Studio war. Er verglich es mit dem, was das Studio zuvor mit seinem Tomb Raider-Neustart erreicht hatte:

„Es war ein Traum für uns, zu sagen, was wir tun können, um diese wirklich geliebten, legendären Charaktere – wie wir es damals mit Lara Croft getan haben – wieder auf die Beine zu stellen.“

Mehr an den Comics dran, als an den Filmen

Diese Neugestaltung ist nicht ausschließlich für die Geschichte. Dies gilt auch für Fähigkeiten und Skins. Skill Trees bieten für jeden Helden eine Mischung aus Comic-basierten und originellen Kräften, und das Gleiche gilt für Charakter-Outfits. Amos sagte, Crystal Dynamics habe die 80-jährige Geschichte von Marvel durchgearbeitet, als er sich für Skins entschied, und gleichzeitig originelle, moderne Outfits für die Helden angefertigte.

Diese Skins bieten den Spielern die Möglichkeit, ihre Avengers auf kosmetische Weise anzupassen. Das Studio möchte aber nicht, dass die Helden der Spieler anders aussehen, sondern dass sie anders spielen. Dies wird auf zwei Arten erreicht, zum einen durch Fähigkeiten. Amos verwendete Iron Man als Beispiel und skizzierte drei Fähigkeitsbäume, die Repulsoren, Lasern und Raketen gewidmet waren. Laut Amos wird Iron Man „völlig anders“ spielen, je nachdem, welche Fähigkeiten ein Spieler verwendet – und solange sie freigeschaltet sind, können die Spieler „on the fly“ zwischen diesen Fähigkeiten wechseln.

Alles spielt sich neu

Aber selbst wenn zwei Spieler denselben Helden mit denselben Fähigkeiten einsetzen, werden sie dank des Avengers-Ausrüstungssystems nicht unbedingt die selbe Taktik spielen. Jedes Ausrüstungsstück ist mit einem Vorteil (oder Vorteilen für „wirklich, wirklich seltene Ausrüstung“) verbunden, der laut Amos „verändert, wie man spielen kann, wie die Verteidigung funktioniert und wohin man gehen kann“. Ausrüstung wird in verschiedenen Raritäten erhältlich sein, darunter gewöhnliche, ungewöhnliche, seltene, epische, legendäre und „ein paar besondere Dinge danach“.

„Je seltener die Ausrüstung, desto besser die Vorteile“, sagte Amos.

Auf die Frage nach den Sorgen der Fans über Marvel’s Avengers , die unter das Dach von Games as Service fallen, sagte Amos, dass er dies nicht so sehe. Vielmehr als eine „Welt, in der man ein Teil sein kann und die in den kommenden Jahren weiter wachsen wird. “ Während der Inhaltsplan nach dem Start – neue Charaktere, Regionen, Skins – dem vieler Spiele als Dienst ähnlich ist, weist er auf die Tatsache hin, dass der größte Teil dieses Inhalts kostenlos sein wird. Der Titel wird einen Marktplatz für Skins anbieten, und einige dieser Skins werden laut Amos „nur so erhältlich“ sein.

Für alle Avengers-Fans: Endgame, der letzte Kinofilm, ist seit gestern via Amazon Prime abrufbar!

Marvel’s Avengers erscheint am 15. Mai 2020 für PS4, Xbox One, Stadia und Windows 10.