Luigi’s Mansion 2 HD: Buu Huu Fundorte – Gruselvilla

In Luigi’s Mansion 2 HD müssen die Spieler eine Reihe von Villen erkunden, um alle Teile des sogenannten Dunkelmondes zu finden. Dabei treffen sie auch wieder auf Buu Huus, einen der berüchtigtsten Feinde der Luigi’s-Mansion-Reihe. Abgesehen von den Boss-Kämpfen und Spezialmissionen wird jedes Mal, wenn die Spieler in eine Villa zurückkehren, um die Dunkelmond-Suche fortzusetzen, einer dieser Gegner in einem der Räume versteckt sein. Dieser ausführliche Guide hilft Spielern, jeden Buu Huu in der Gruselvilla schnell zu finden.

Buu Huu in A-1: Schreckweg 09/15

Buugie-Woogie: Benutze die Düsterlampe, um ein Fahrzeugrad in der nordöstlichen Ecke der Garage sichtbar zu machen. Anschließend taucht Buugie-Woogie auf und lässt sich fangen.

Buu Huu in A-2: Zahnräder-Jagd

Spitzbuube: Es gibt einen fehlenden Gegenstand neben dem Beistelltisch in der südwestlichen Ecke des Garteneingangs. Mache ihn mithilfe der Düsterlampe sichtbar. Anschließend taucht Spitzbuube auf und lässt sich fangen.

Buu Huu in A-3: Bücherspuk

Buu-Buu: In den vorherigen gab es im Atelier ein Gemälde. Jetzt ist es jedoch verschwunden und nur der Stoff ist übrig geblieben. Entferne das Tuch und mache das Gemälde mithilfe der Düsterlampe sichtbar. Anschließend taucht Buu-Buu auf und lässt sich fangen.

Buu Huu in A-4: Trug und Täuschung

Buu Huu: Im Level A-4 erhalten die Spieler erstmals die Düsterlampe und stoßen auf den ersten Buu Huu im Spiel. Um diesen Gegner einzufangen, müssen alle unsichtbaren Objekte im Speisesaal mithilfe der Düsterlampe sichtbar gemacht werden.

Buu Huu in A-5: Mitternachtsputz

Schubibuu: In Level A-5 können die Spieler das Klavier in der Bibliothek nicht finden. Mache dieses mithilfe der Düsterlampe sichtbar. Anschließend taucht Schubibuu auf und lässt sich fangen.

Sobald alle fünf Buu Huus gefunden sind, die sich in der Gruselvilla verstecken, kann eine spezielle Bonusmission namens Operation Gänsehaut gespielt werden. Während dieser Mission können sich die Spieler frei in im Herrenhaus bewegen, was eine gute Möglichkeit ist, alle fehlenden Juwelen zu sammeln. Auch hierzu haben wir einen ausführlichen Guide verfasst. Das Hauptziel in Operation Gänsehaut ist es, die Geister zu jagen, die in der Gruselvilla zurückgeblieben sind, nachdem Luigi in Die Wurzel des Übels den Boss besiegt hat.

So gelingt die Buu-Huu-Jagt in Luigi’s Mansion 2 HD

Um Buu Huus in Luigi’s Mansion 2 HD aufzuspüren, müssen die Spieler zunächst die Düsterlampe aus Level A-4 erwerben. Dieses Gerät ermöglicht es, versteckte Objekte sichtbar zu machen, gefangene Objekte freizugeben und Buu Huus aufzuspüren und zu fangen. Um einen dieser Geister zu finden, müssen die Spieler zunächst ihre Umgebung mit der Düsterlampe sorgfältig absuchen. Beim Scannen von versteckten Möbeln erscheinen im Raum Geisterkugeln, die der Spieler einfangen kann, um die Möbel wieder auftauchen zu lassen. Wenn ein Buu Huu in einem versteckten Gegenstand gefangen ist, wird er sich zeigen, sobald der Gegenstand sichtbar gemacht wurde.

Der Buu Huu wird dann versuchen, sofort zu verschwinden, aber die Spieler können ihnbfinden, indem sie mit der Düsterlampe in der Nähe ihrer Umgebung leuchten und seiner Silhouette folgen. Sobald ihr seine genaue Position ausfindig gemacht habt, zwingt die Düsterlampe den Geist dazu, wieder aufzutauchen und stillzustehen. So haben die Spieler die Möglichkeit, ihn an der Zunge zu packen und ihn dann freizulassen, damit er auf die Umgebung prallt und sich selbst Schaden zufügt. Wiederholt diesen Vorgang, bis die Gesundheit des Buu Huu auf Null sinkt, und verwendt dann die Saugfunktion der Schreckweg 09/15, um diesen sicher zu fangen.