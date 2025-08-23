Lost Soul Aside: Neue Infos zu PS5 Pro und PC-Version

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Ultizero Games haben frische Details zum kommenden Action-RPG Lost Soul Aside veröffentlicht. Neben einem neuen Behind-the-Scenes-Video rücken vor allem technische Verbesserungen auf der PlayStation 5 Pro sowie exklusive Features für die PC-Version in den Fokus. Das Rollenspiel, das einst als Solo-Projekt begann, ist heute dank Unterstützung des China Hero Projects und einer treuen Community zu einem ambitionierten AAA-Titel herangewachsen.

Im fast neunminütigen Entwickler-Video erzählt Schöpfer Yang Bing die Geschichte seines Projekts. Was zunächst als Prototyp eines Einzelentwicklers begann, entwickelte sich durch jahrelange Arbeit, kreative Durchbrüche und zahlreiche Rückschläge zu einem groß angelegten Action-RPG. Das Team von Ultizero Games gewährt darin nicht nur Einblicke in die Entstehung, sondern auch in die Leidenschaft, die hinter jedem Schlag, jeder Kombo und jedem Bosskampf steckt.

Dieser persönliche Blick hinter die Kulissen zeigt eindrucksvoll, wie viel Einsatz und Detailverliebtheit in Lost Soul Aside eingeflossen sind. Spieler sollen am Ende nicht nur ein visuell beeindruckendes, sondern auch ein spielmechanisch ausgereiftes Abenteuer erleben.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Technische Power auf der PlayStation 5 Pro

Die Version für die PlayStation 5 Pro profitiert von einer Reihe technischer Verbesserungen. Dazu gehören dynamisches 4K, Raytracing mit realistischen Spiegelungen, globaler Beleuchtung und verbesserten Schatteneffekten. Dank der höheren GPU-Leistung warten zudem schärfere Texturen, detailreiche Partikeleffekte und extrem kurze Ladezeiten.

Besonders in actionreichen Kämpfen macht sich die optimierte Bildrate bemerkbar, die für flüssigeres Gameplay sorgt. In Kombination mit Raytracing und schnellen Ladezeiten entsteht so ein nahtloses und immersives Spielerlebnis, das die Stärken der Konsole voll ausschöpft.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

PC-Version mit exklusiven Features

Auch die PC-Version kann sich sehen lassen. Sie unterstützt native 4K-Auflösung mit HDR, Multi-Monitor-Setups und setzt auf Raytracing für Spiegelungen, Schatten und globale Beleuchtung. Um stabile 60 FPS in 4K zu ermöglichen, kommen zudem Technologien wie DLSS 4, FSR und Frame Generation zum Einsatz.

Ein besonderes Highlight ist die volle Unterstützung des DualSense-Controllers per USB-C. Adaptive Trigger und präzises haptisches Feedback übertragen die Action direkt in die Hände der Spieler. Darüber hinaus lassen sich PSN-Erfolge und Trophäen plattformübergreifend synchronisieren – ein Feature, das vor allem Spieler mit mehreren Systemen zu schätzen wissen werden.

Mit dieser Mischung aus technischer Raffinesse und cleveren Komfort-Features will Ultizero Games sicherstellen, dass Lost Soul Aside sowohl auf Konsole als auch auf PC das volle Potenzial moderner Hardware ausschöpft.

Via Media Markt kann das Spiel sogar rabattiert vorbestellt werden.

Nicht verpassen!