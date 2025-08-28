Lost Soul Aside: Demo wird zum Launch veröffentlicht

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Mit Lost Soul Aside steht ein Action-Adventure-RPG in den Startlöchern, das seit Jahren auf den Wunschlisten vieler Spieler auf den Release wartet. Publisher Sony Interactive Entertainment und Entwickler Ultizero Games haben angekündigt, dass pünktlich zum Release am 29. August eine kostenlose Demo für PlayStation 5 und PC erscheint. Spieler in Australien, Neuseeland und Japan können bereits seit dem 28. August auf die Probeversion zugreifen, in anderen Regionen wird sie mit dem offiziellen Startschuss verfügbar.

Die Demo trägt den Untertitel „Trial by Combat“ und stellt die Spieler direkt vor die entscheidende Frage: Bist du bereit für die Herausforderungen einer echten Heldenreise? Im Mittelpunkt stehen nicht nur die atemberaubende Spielwelt und die rasanten Schwertkämpfe, sondern auch der direkte Kontakt mit gleich mehreren mächtigen Gegnern. Lost Soul Aside will mit seiner Mischung aus blitzschnellen Kombos, spektakulären Fähigkeiten und einem hohen Schwierigkeitsgrad vor allem Actionfans ansprechen.

Schon in der Testversion warten zwei epische Bosskämpfe. Im ersten Duell tritt der Spieler gegen die Rosenkönigin an, eine legendäre Kriegerin, die mit schnellen Schlagserien und präzisen Angriffen selbst geübte Spieler an ihre Grenzen bringt. Wer siegreich aus diesem Kampf hervorgehen will, muss nicht nur auf schnelle Reflexe setzen, sondern auch die richtigen Angriffsmuster erkennen und gezielt kontern.

Im Anschluss geht es weiter gegen den furchteinflößenden Ritterkommandanten Victor, der als Champion des Imperiums gilt. Ihm gegenüber steht ein massiver, zweihändig geführter Großschwertkämpfer, der mit roher Kraft und taktischem Druck dominiert. Und damit nicht genug: Auch eine gigantische Mecha-Konstruktion stellt sich dem Spieler entgegen und bringt die Arena in einer erbitterten Schlacht an ihre Grenzen.

Keine Übertragung der Demo-Fortschritte

Wichtig für alle, die schon jetzt in die Welt von Lost Soul Aside eintauchen möchten: Der Fortschritt der Demo lässt sich nicht in die Vollversion übernehmen. Die Testversion dient also als reiner Vorgeschmack auf das, was am 29. August in Gänze veröffentlicht wird.

Trotzdem bietet die Demo genügend Inhalte, um einen Eindruck vom Kampfsystem, der Atmosphäre und der Präsentation des Spiels zu bekommen. Damit ist sie nicht nur ein Appetizer für Fans, die seit Jahren auf den Release warten, sondern auch eine Chance für Neulinge, das Spiel vor dem Kauf zu testen.

Lost Soul Aside erscheint am 29. August für PlayStation 5 sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Wer die Demo jetzt schon spielt, wird schnell feststellen, dass das Spiel auf ein kompromissloses, actiongeladenes Erlebnis setzt, das sich mit Genregrößen messen will.

