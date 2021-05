LOL Last One Laughing (Amazon Prime Video) – Serien-Kritik

Michael Bully Herbig LOL Last one Laughing © Amazon Prime Video

Die Show LOL oder auch Last One Laughing ist ein Amazon Prime Video Original. In anderen Ländern läuft dieses Format bereits länger und nun brachte es Amazon nach Deutschland, oder besser gesagt, in den deutschsprachigen Raum. Und selten hat ein Human-Experiment so unterhalten wie dieses hier. 10 der besten Comedians Deutschlands müssen sich untereinander das Lachen verkneifen für einen guten Zweck. Unter Aufsicht vom großem Michael „Bully“ Herbig.

LOL Last one Laughing : Das Ziel

In LOL Last one Laughing geht es zwar um die Unterhaltung der Zuseher, jedoch hat das Spiel auch einen höheren Zweck. Die 10 Comedians kämpfen um den Sieg. Wer als Letzte:r noch im Spiel ist, erhält einen Preis von 50.000 Euro für einen Guten Zweck. Somit hat sich also jede:r Teilnehmer:in ein Ziel vor Augen gesetzt und das wird bis aufs Blut umkämpft. Besser gesagt jedoch bis zu den Tränen.

Denn es gibt nur eine Regel. Es darf nicht gelacht werden. Selbst ein Lächeln, Grinsen oder Schmunzeln, kostet die Mitspieler eines ihrer beiden Leben. Sind beide Leben weg, ist man raus. Umringt von den größten Namen der deutschen Comedy, die jeden Blödsinn anstellen dürfen der ihnen einfällt und genau da soll man nicht lachen. Manchen Kandidaten liefen die Tränen vom Gesicht, weil es so schwer war dagegen anzukämpfen.

LOL Last one Laughing : Die Kandidaten

Moderiert und beobachtet wird das Geschehen von Michael „Bully“ Herbig. In den Ring steigen in Staffel 1 von LOL Last one Laughing: Max Giermann, Thorsten Sträter, Wigald Boning, Rick Kavanian, Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Kurt Krömer, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan. Und schon ist der Cocktail des puren Wahnsinns fertig.

Nachdem sich die Comedians untereinander bereits kennen, von diversen Events, Shows oder sogar Freundschaften die sich durch die Jahre formten, wissen sie auch zu genau welche Kollegin und Kollegen sie besser nicht zu lange ansehen. Wer schwer zu knacken sein wird. Oder so glauben sie zumindest. Denn der Wahnsinn beginnt viel schneller als erwartet und eskaliert mit jeder Stunde mehr.

Wenn Comedians von der Kette gelassen werden

6 Stunden dauert das Experiment und Spiel an. In dieser Zeit haben die Comedians im wahrsten Sinne des Wortes „Narrenfreiheit„. Eine Garderobe voller kurioser Requisiten und Kostüme darf nach belieben genutzt werden. Zudem steht es jedem Frei, auch zu performen. Durch das läuten eines Gongs, wissen alle bescheid dass nun eine Szene folgt und diese muss angesehen werden. Ohne zu lachen.

LOL Last one Laughing ist wie ein durchgehendes Improvisations-Theater. Nur dass die Schauspieler und Teilnehmer bereits seit Jahren und Jahrzehnten in der deutschen Comedy ganz Oben spielen. Von Mirco Nontschews seltsamer Geräuschkulisse bis hin zu Thorsten Sträters unglaublich fesselnden Erzähltechnik, hier ist Alles dabei. Trotzdem agieren die Kandidaten absolut unberechenbar und ziehen für den Sieg ganz neue Register.

Fazit zu LOL Last one Laughing

Man weiß teilweise nicht was gerade lustiger ist, während man Last one Laughing schaut. Ob es der gerade aufgeführte spontane Act ist, oder die Grimassen mit denen die Anderen versuchen sich jedes Lachen zu verziehen. Gröhlende Affenlaute, panisches Essen von Bananen nur um den Mund beschäftigt zu halten, Max Giermann dem die Tränen kamen oder Anke Engelke die ab einem gewissen Punkt wie eine Statue erstarrt war. Es ist ein unglaublich geniales Experiment dass hier in diesem Spiel ausgetragen wird. Wenn man noch dazu Fan einiger dieser Comedians ist, kommt man absolut auf seine Kosten. Ich hab die Serie in einem Rutsch durchgeschaut und freue mich auf die bereits bestätigte Staffel 2. Mit neuen Gesichtern aber auch ein paar Wiederholungstäter:innen.

Review Wertung