LOL Staffel 3: Das erste Gruppenbild

Zentrale LOL Last one Laughing © Amazon Prime Video

Die relativ neue Amazon Show LOL startet bald in Staffel 3. Das Format Last One Laughing ist ein weltweit erfolgreiches Phänomen, bei welchem Comedians gegeneinander Antreten für einen guten Zweck. Wer zuletzt lacht, gewinnt einen Spendenbetrag für eine Organisation der eigenen Wahl. Im deutschsprachigen Raum moderiert die Show Michael Bully Herbig und lädt jede Staffel 10 neue Kolleg:innen ein, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen um zu siegen.

Die Show erfreut sich in allen Ländern großer Beliebtheit und wird von Fans und Kritikern sehr gut angenommen. So ist es also keine Überraschung, dass eine weitere Staffel im Kommen ist. Worauf allerdings die Fans nun bereits jedes Mal hin fiebern, ist die Verkündung “Wer ist aller dabei?”. Das erste Gruppenbild für Staffel 3 von LOL ist nun da und somit auch die Teilnehmer:innen.

LOL Staffel 3: Anke Engelke versucht es nochmal

Zum bereits dritten Mal ist Anke Engelke mit dabei. Die Comedy Ikone des deutschen Fernsehens ist nicht nur eine großartige Improvisations-Künstlerin sondern hat auch in den beiden ersten Staffeln ihren Kampfgeist bewiesen. Mit eiserner Konsequenz wehrte sie bereits knallharte Gegenspieler wie Max Giermann und Bastian Pastevka ab. Leider aber reichte es bislang nicht für den Sieg. Ob sie es beim dritten Versuch endlich schafft?

Zum zweiten Mal trifft sie dabei auf Mirco Nontschew und Carolin Kebekus. Zwei Namen die bereits bei ihren ersten Auftritten Kolleg:innen aus dem Rennen kicken konnten und somit ernstzunehmende Konkurrenz im Spiel sind. Allerdings finden sich auf dem Gruppenfoto auch viele neue Gesichter.

Axel Stein, Christoph Maria Herbst und Olaf Schubert treten in Staffel 3 von LOL mit an. Ebenso wie Palina Rojinski, Hazel Brugger und Abdelkarim, welche mir alle drei absolut unbekannt sind. Dies könnte spannend werden. Wie sich aber Michelle Hunziker in ein Comedy Format verirrt hat, ist mir ebenso schleierhaft wie Klaas Heufer-Umlauf in Staffel 2.