LEGO Horizon Adventures erreicht wichtigen Meilenstein

Wenn ein Spiel „Gold geht“, bedeutet das, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und es bereit für die Veröffentlichung ist. Ab jetzt geht es nur noch darum, die Produktion der physischen Kopien und den digitalen Vertrieb vorzubereiten. Du kannst dir also sicher sein, dass LEGO Horizon Adventures wie geplant am 14. November veröffentlicht wird.

LEGO Horizon Adventures ist eine familienfreundliche Adaption des beliebten Horizon Zero Dawn. Das Spiel wurde von Guerrilla gemeinsam mit Studio Gobo entwickelt und nimmt dich mit auf eine Abenteuerreise durch die post-apokalyptische Welt von Aloy – allerdings ohne die düsteren Elemente des Originals. Perfekt also für jüngere Spieler oder LEGO-Fans, die Spaß an einer leichteren Version des Spiels haben.

Das Spiel bietet eine Spielzeit von etwa sieben bis acht Stunden und du wirst bekannte Orte erkunden und gegen Maschinen kämpfen, genau wie im Original. Dabei stehen dir auch Verbündete wie Varl zur Seite. Eine interessante Neuerung: Es gibt sowohl einen lokalen als auch einen Online-Koop-Modus! Allerdings gibt es leider keine Crossplay-Option, was bedeutet, dass du nur mit Freunden spielen kannst, die auf der gleichen Plattform spielen wie du.

We are thrilled to announce that LEGO Horizon Adventures has gone GOLD!

You’ll be able to join Aloy and her companions on a colorful new adventure very soon!#LEGOHorizonAdventures @LEGO_Group pic.twitter.com/BvLEFn5Y2L

— Guerrilla (@Guerrilla) October 21, 2024