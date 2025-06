Leak deutet auf Re-Reveal von Pragmata hin

Seit seiner Erstankündigung im Jahr 2020 ist es still um Pragmata geworden. Das ambitionierte Sci-Fi-Action-Adventure von Capcom faszinierte damals mit einem atmosphärischen Trailer, der eine dystopische Zukunft zeigte – inklusive eines mysteriösen Astronauten und eines kleinen Mädchens. Danach folgten zwei Release-Verschiebungen und jahrelange Funkstille. Nun gibt es Hoffnung: Ein neuer Leak deutet auf ein Comeback im Rahmen einer großen Gaming-Show hin.

Rückkehr auf die Bühne: Leak deutet auf Enthüllung bei Summer Game Fest oder State of Play

Der bekannte Leaker und Capcom-Insider Dusk Golem sorgte Anfang Juni mit einem Tweet für Aufsehen: Eine neue Präsentation zu Pragmata stehe unmittelbar bevor – entweder im Laufe des Tages oder am Freitag. Das würde perfekt mit zwei hochkarätigen Events zusammenfallen: der PlayStation State of Play, die am Abend des 4. Juni stattfand, oder dem Summer Game Fest, das am 6. Juni mit zahlreichen Weltpremieren lockt.

Schon in der Vergangenheit hatte Dusk Golem erklärt, dass sich Pragmata weiterhin in aktiver Entwicklung befinde. Capcom selbst hatte ursprünglich den Release für 2022 geplant, diesen jedoch auf 2023 und anschließend auf unbestimmte Zeit verschoben. Inzwischen findet sich auf der offiziellen Website lediglich ein Fragezeichen statt eines Veröffentlichungsdatums. Ein erneuter Trailer – insbesondere auf großer Bühne – könnte also ein deutliches Signal sein, dass das Projekt nun doch wieder Fahrt aufnimmt.

Pragmata is being re-revealed either tomorrow or on Friday. Personally I’m quite stoked for it! https://t.co/QyngUFXZAe — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 4, 2025

Ein Sci-Fi-Abenteuer mit Potenzial zur neuen Capcom-Reihe

Viel ist über Pragmata noch immer nicht bekannt. Fest steht: Es handelt sich um ein actionreiches Abenteuer, das auf dem Mond spielt und laut Capcom das Potenzial habe, sich zu einem neuen Kern-Franchise des Studios zu entwickeln. Die Kombination aus dystopischer Kulisse, emotionaler Erzählung und geheimnisvollem Worldbuilding weckte bei vielen Fans von Beginn an Interesse.

Sollte die Neuankündigung tatsächlich bevorstehen, könnte dies nicht nur neues Gameplay oder Storydetails liefern – sondern auch Hinweise auf ein aktualisiertes Veröffentlichungsfenster. Bis dahin bleibt Pragmata eine der spannendsten Unbekannten in Capcoms Portfolio.