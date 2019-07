Share on Facebook

Nachdem EA die Lizenzen von FIFA kauft, muss KONAMI andere Wege gehen. So schließt man laufend Partnerschaften mit großen Fußball-Vereinen, nun auch mit FC Bayern München.

Durch diese Partnerschaft ermöglicht man den Entwicklern der eFootball PES-Serie einen umfassenden Zugang zu den Stars und Legenden des erfolgreichsten deutschen Fußballklubs, um alle für die Produktion erforderlichen Elemente lebensecht nachzubilden.

„KONAMI hat eine lange Tradition im Fußball, und wir freuen uns nun sehr, Platin Partner des FC Bayern München zu werden”, sagt Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. „Mit jedem Jahr übertrifft unser Entwicklungsteam die Erwartungen und daher sind wir auch sehr stolz darauf, die legendäre Allianz Arena samt aller FC Bayern-Stars in eFootball PES 2020 erscheinen zu lassen”.

eFootball PES-Botschafter Serge Gnabry

Darüber hinaus erklärt KONAMI stolz, den deutschen Nationalspieler Serge Gnabry als offiziellen eFootball PES Botschafter gewonnen zu haben. Gnabry wird nicht nur auf dem Cover von eFootball PES 2020 zu sehen sein, sondern auch an mehreren bevorstehenden Aktivierungen mit dem FC Bayern und KONAMI beteiligt sein, worauf sich die Fans freuen können, so der Publisher.

Durch einen vollständigen 3D-Scan des Stadions wird eFootball PES 2020 eine extrem genaue Nachbildung der Allianz Arena mit vielen kleinen, aber beeindruckenden Design-Details vorstellen, von denen die Anhänger des FC Bayern München und alle anderen Fußballfans sicherlich begeistert sein werden. Auch die Profis des FC Bayern werden für eFootball PES 2020 nach erfolgtem 3D-Scan sehr detailgetreu zur Verfügung stehen.

Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem traditionsreichen japanischen Unternehmen Konami, einem weltweit bekannten Hersteller von Computer- und Videospielen, eine langfristige Partnerschaft eingehen und unsere Profis sowie die Allianz Arena in der im September erscheinenden Neuauflage der Fußballsimulation eFootball PES 2020 aufgenommen werden.“

Der größte Sportverein der Welt

Der FC Bayern München zählt seit vielen Jahrzehnten zu den international erfolgreichsten und bekanntesten Fußballklubs, mit weltweiter Fanbasis, unter anderem in China, den USA und Brasilien. Durch seine über 291.000 Vereinsmitglieder, ist er der größte Sportverein der Welt, der Jahr für Jahr neue Umsatzrekorde verzeichnen kann.

eFootball PES 2020 ist in Europa ab dem 10. September für PlayStation 4, Xbox One und PC (via STEAM) verfügbar. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Eine exklusive FC Bayern München-Edition des Spiels wird ebenfalls zur Verfügung stehen.