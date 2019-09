Konami ist noch nicht fertig mit High-End-Konsolen-Games

Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain war das letzte Mal, dass wir ein echtes, umfangreiches Konsolenspiel von Konami bekommen haben. Das war 2015. Es sei denn, man zählt Metal Gear Survive auch dazu. Wollen wir das? Nach einer internen Umstrukturierung entschied sich das Unternehmen, seinen Fokus anderswo zu verlegen und Spiele wie Silent Hills abzusagen. Seitdem konzentrieren sie sich ausschließlich auf ihre Titel Pro Evolution Soccer und Yu-Gi-Oh.

Trotzdem scheint es Konami in Bezug auf den finanziellen Erfolg besser zu gehen als je zuvor – aber das heißt nicht, dass wir nie wieder Big-Budget-Konsolenspiele sehen werden. Während eines Gesprächs mit GamesIndustry sagte Konami Europe-Präsident Masami Saso, dass sie irgendwann wieder an ihrem „global bekannten Spielemarke“ arbeiten werden.

„Selbst mit neuen Plattformen glauben wir, dass High-End-Konsolenspiele das wichtigste sind“, so Saso. „Wir fordern innovative Ideen und Technologien in unseren Konsolenspielen heraus und wenden diese auf andere Geräte an. Deshalb werden wir uns weiterhin um unsere Konsolenspiele bemühen.“

„Wir planen auch, unser Portfolio zu erweitern“, fuhr er fort. „Zusätzlich zu den Multi-Device-Titeln für PES und Yu-Gi-Oh planen wir in naher Zukunft Projekte mit anderen weltweit bekannten IPs.“