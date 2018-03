Konami hat Kojima’s einstiges Zugpferd „Silent Hill“ eingestampft. Das erste Game erschien 1999, der bisher letzte Titel stammt aus dem Jahr 2012. Viele Fans sind zurecht enttäuscht, dass die Spiele-Serie ihr Ende gefunden hat.

Dennoch plant Konami etwas mit der Marke Silent Hill ansich. So hat Konami Digital Entertainment Co. Ltd. beim United States Patent and Trademark Office eine Markenanmeldung eingereicht. Dieses neue Patent betrifft hauptsächlich Spielautomaten, die einen Wetteinsatz akzeptieren. Wir können spekulieren, dass es sich um irgendeine Art von Slot-Maschine oder andere Spielautomaten handelt.

Da das Patent von Konami Digital Entertainment Co. Ltd. eingereicht wurde und nicht von Konami Gaming Inc., scheint es wahrscheinlich, dass das Patent für kommerzielle Zwecke und nicht für irgendetwas in Bezug auf das Videospiel selbst eingereicht wurde.

Fürs Erste müssen wir nur abwarten, was Konami für das Silent Hill– Franchise geplant hat. Wahrscheinlich ist aber, dass wir lange Zeit nichts mehr hören werden!