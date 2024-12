Können Online Glücksspiele weltweit verbinden?

Glücksspiele gehören vermutlich zu einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen der Menschheit. Andernfalls hätten Casinos niemals die Chance gehabt, sich zu dem zu entwickeln, was sie heute sind. Die besten Beispiele wären selbstverständlich die Casinos in Las Vegas und Macau. Spieler aus der ganzen Welt reisen zu den großen Casinos, um zumindest einmal dieses Erlebnis gehabt zu haben. Obschon vielleicht nicht alle Besucher dieselbe Sprache im wörtlichen Sinne sprechen, haben Sie eine Gemeinsamkeit in hit spin casino.

In einem Online Casino live könnte das Bild ein wenig anders aussehen. Zwar wird auch ein Live Casino online von Spielern aus allen Teilen der Welt besucht, doch besteht die Hürde eines Bildschirms. Die meisten Spiele kann man in einem Online Casino vorrangig nur alleine spielen, wohingegen Live Casino Spiele eine Ausnahme bilden.

Werbung

Überblick über Live Casino Spiele

Das Angebot an Spielen hat sich in Online Casinos in den letzten Jahren um einiges vervielfacht und fokussiert sich keineswegs auf reine Glücksspiele, sondern auch auf Spiele, die Fähigkeit erfordern. Insgesamt lassen sich Spiele in einem Online Live Casino in folgende aufteilen:

Spielshows

Poker

Blackjack

Roulette

Sic Bo

Baccarat

Craps

Außergewöhnliche Merkmale eines Live Casinos

Anfangs waren Online Casinos auf die reine Unterhaltung von einzelnen Spielern ausgelegt. Was immer man spielen wollte, war sicherlich im Angebot, wie unter anderem Slots und Kartenspiele. Allerdings schränkte sich das Spielangebot nur auf jene Spiele ein, die man gegen einen Computer spielen würde.

Mit Innovationen der Technologie wurden allmählich Multiplayer-Spiele ermöglicht, sodass mehrere Spieler an einem Poker- oder Blackjack-Spiel teilnehmen konnten. Dennoch war das Spielerlebnis ohne weiteren Kontakt zu anderen Spielern weiterhin ein wenig einseitig und lediglich eine Alternative für all jene, die kein Casino in der Nähe hatten. Dank der Entwicklung von Online Live Casinos sollten sich diese Punkte schlagartig ändern.

Spiele mit echten Kartengebern

Immer nur gegen einen Computer zu spielen ist nur wenig spannend für Spieler, während die Algorithmen einigen Spielern um einiges überlegen sein können. Casinospiele werden klassischerweise eigentlich immer mit einem Kartengeber organisiert, was durch Live Spiele ermöglicht werden kann. Dank ihnen wird Spielen eine höhere Authentizität verliehen.

Direkte Kommunikationskanäle

In einem landbasierten Casino sowie auch online gibt es Spieler, die sich mal mehr und mal weniger mit anderen Spielern austauschen möchten. Zumindest muss jedoch eine direkte Möglichkeit zur Kommunikation mit einem Kartengeber bestehen, was jedes Spiel ein sogar online zu einem handfesten Erlebnis macht.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

In Live Spielen sind Chaträume integriert, sodass nicht nur Spieler sich untereinander austauschen können, sondern die Spieler auch direkt mit einem Kartengeber sprechen können. Der ein oder andere Spaß darf dabei natürlich wie in einem landbasierten Casino nicht fehlen.

Das gemeinsame Spiel

Zwar können Spieler sich einander in einem Online Live Casino nicht direkt ins Gesicht blicken, aber sie sehen andere Spieler. Zusammen mit anderen Spielern zu spielen kreiert ein Gemeinschaftsgefühl.

Interessant ist ebenfalls, dass Live Casino Spiele meistens auf Englisch gespielt werden. Englisch ist nach wie vor eine Weltsprache, die jeder zumindest in der Schule gelernt hat, um Kommunikationshürden mit Menschen aus anderen Teilen der Welt zu überwinden. Bei den Live Spielen kommunizieren Spieler häufig mithilfe des englischen Sprachschatzes und bilden somit nicht nur eine Gemeinsamkeit durch ein Spiel selbst.

Mögliche Plattformen außerhalb eines Live Casinos

Direkte Kommunikation ist unter Spielern in Live Casinos nur durch den jeweiligen Live-Chat möglich. Sobald man ein Spiel verlässt, verlässt man ebenfalls den Chat.

Andere Spiele sowie Interessengebiete haben es bereits vorgemacht und Menschen aus der ganzen Welt miteinander vereint. Der Stichpunkt sind hier vor allem Foren, die sich durch Gruppen in sozialen Netzwerken ergänzen.

Austausch in Foren

Foren sind dazu da, um Gleichgesinnte zu treffen und sich mit ihnen auszutauschen. Es gibt sie für alle möglichen Bereiche des Lebens und natürlich auch für Spiele samt Glücksspiele. Hier können sich Spieler zu neuen Spielen austauschen, anderen Tipps zu bestimmten Spielen geben und natürlich auch ihre Erfahrungswerte eines jeden Online Casinos preisgeben. Ergänzt werden klassische Foren mittlerweile durch Reddit und soziale Netzwerke.

Spieler in sozialen Netzwerken

Ähnlich wie Foren lassen sich zu Interessen in sozialen Netzwerken Gruppen bilden, die dem weiteren Austausch dienen. Jeder kann Mitglied einer solchen Gruppe werden und häufig geben sie sich einander Tipps, wo es besondere Boni abzustauben gibt. Je nachdem, wie ein Live Casino online aufgebaut ist, können Spieler Freunde in sozialen Netzwerken zu einer Spielrunde einladen. Der ‘Freundeskreis’ von Spielern vergrößert sich normalerweise durch Communities in sozialen Netzwerken.

Gleich und gleich gesellt sich gern

PC- und Handyspiele haben es bereits vorgemacht: Spieler aus der ganzen Welt finden etwas, woran sie sich begeistern können und es zu ihrem Hobby machen. Zwar ist es hilfreich, zur Bildung eines größeren Netzwerks der englischen Sprache mächtig zu sein, jedoch nicht zwangsweise ein Muss. Einen gemeinsamen Nenner finden die Menschen im Spiel. Ganz gleich, woher sie kommen.