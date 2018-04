Der südkoranische Videospiele-Entwickler PUBG Corp (Bluehole) hat eine Klage gegen den Anbieter von mobilen Games, „NetEease“ aus China eingereicht, in der gefordert wird, dass jede Version von „Rules of Survival“, „Knives Out“ und anderen Battle Royale-Spielen entfernt wird, von denen es glaubt, dass sie Klone von Playerunknown’s Battlegrounds sind.

Die mobilen Titel wurden letztes Jahr vor PUBG Mobile veröffentlicht und haben sich für NetEase als besonders lukrativ erwiesen. Der Titel Knives Out soll im Februar bereits 24 Millionen Dollar verdient haben, wie PocketGamer.biz berichtet. PUBG Mobile ist seit Kurzem für Android und iOS verfügbar und wurde vom chinesischen Mega-Spiele-Publisher Tencent herausgebracht.

Klage in den USA

Wie von Torrent Freak ausgegraben, hat PUBG Corp eine Klage wegen Urheberrechtsverletzung beim US-Bezirksgericht in Kalifornien eingereicht. Dies ist bemerkenswert, da die PUBG Corp. in Südkorea und NetEase in China ansässig sind. Die PUBG Corp behauptet, zuvor am 24. Januar 2018 eine Beschwerde über die Spiele von NetEase bei Apple eingereicht zu haben. Nachdem jedoch die Vorwürfe wegen Urheberrechtsverletzung gelüftet und die Entfernung von Rules of Survival und Knives Out abgelehnt wurde, hat der südkoreanische Entwickler rechtliche Schritte eingeleitet.

Urheberrechtsansprüche seitens PUBG Corp

Der Entwickler behauptet, dass NetEase „Verwirrung bei den Konsumenten über die Quelle der Überlebensregeln“ erzeugen soll, so wie es von der PUBG Corp entwickelt wurde. Die Klage stellt insbesondere fest, wie YouTube-Videos Rules of Survival mit seinem eigenen Battle Royale-Titel verglichen haben, sowie verschiedene Websites, die sich auf die Titel als „Klone“ und „Knock-Offs“ beziehen.

Es wird auch behauptet, dass Rules of Survival Aussehen, Gefühl und audiovisuellen Stil „PUBG’s“ genau nachahmt. Dazu gehören unter anderem Aspekte wie ein ähnliches Gameplay, wie sich die Gesundheit des Charakters regeneriert – insbesondere durch Energy-Drinks, die beispielsweise als Boost wirken – sowie ähnliche Waffen, Waffenmodifikationen, Gegenstände und Fahrzeuge.

Neben der Entfernung aller Versionen der Games, die nun auch auf PC erhältlich sind, fordert PUBG Corp, dass NetEase auch Schadensersatz für sein Geschäft zahlt. Wir sind gespannt wie die Geschichte ausgeht.

Wie sich PUBG Mobile am Smartphone anfühlt, könnt ihr in unserem „Angespielt“ nachlesen! Seit 12. März ist auch Fortnite am iPhone spielbar.