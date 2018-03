Epic Games erfolgreicher Battle Royale Titel Fortnite kommt nun auch auf Mobilgeräte. Während noch kein Releasedate für Android genannt wurde, wird die Anmeldung für iOS Nutzer bereits nächste Woche, am 12. März auf der offiziellen Website freigeschaltet. Allerdings mit dem Hinweis, dass es sich hierbei noch um die frühen Phasen der Mobilversion handelt und auch nur eine begrenzte Zahl an Spielern direkt spielen können wird. Der Rest wird über die kommenden Monate freigeschaltet.

Interessant ist auch, dass die Mobilversionen Crossplay zu PC und PS4 besitzen werden. Man wird sich also nun jederzeit mit seinen Freunden in die Schlacht stürzen können. Man darf gespannt sein, wie sich die Mobilversion gegen ihre großen Geschwister behaupten kann. Die Xbox One wird zudem ausgelassen, vermutlich, da sich Microsoft bereits mit PUBG einen Exklusivvertrag gesichert hat.

Gemessen an dem Erfolg, den Battle Royal Mobilegames vor Allem in China feiern, ist der Port auf Android und iOS wenig verwunderlich, dominieren diese dort regelmäßig die Appcharts. Außerdem gehört Epic Games seit 2012 dem chinesischen Unternehmen Tencent, welches aus genannten Gründen großes Interesse an einer Mobilversion haben dürfte.

Spielt ihr bereits Fortnite und seid an der Mobilversion interessiert oder ist es für euch ein Grund, sich das Spiel anzusehen?

Quelle: Epic Games

