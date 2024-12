Kirby: Planet Robobot könnte als Switch-Port zurückkehren

Es gibt spannende Gerüchte, dass einer der Kirby-3DS-Titel im nächsten Jahr auf die Nintendo Switch zurückkehren wird. Laut NateDrake, einem bekannten Insider in der Nintendo-Community, könnte Kirby: Planet Robobot im Jahr 2025 als sogenannter „Filler“-Titel für die Konsole erscheinen. Er erwähnte in seinem Podcast, dass er Informationen darüber erhalten hat, dass der Titel für die Switch portiert wird, was bei den Fans für Aufregung sorgt. Das Game wurde ursprünglich 2016 für den Nintendo 3DS veröffentlicht und erhielt damals große Anerkennung für seine kreativen Level-Designs und die einzigartigen Roboter-Anzüge, die Kirby im Spiel verwenden kann. Diese Anzüge verleihen der Figur spezielle Fähigkeiten und verändern das Gameplay auf spannende Weise. Die Möglichkeit, dieses beliebte Spiel mit verbesserter Grafik und möglicherweise zusätzlichen Inhalten auf der Switch zu erleben, begeistert viele Fans.

Der Podcast von NateDrake deutet darauf hin, dass das Spiel entweder als einfache HD-Portierung oder mit neuen Inhalten erscheinen könnte. Dies würde nicht nur alten Fans die Möglichkeit geben, ihre Erinnerungen aufzufrischen, sondern auch neuen Spielern die Gelegenheit bieten, diesen Klassiker zu erleben. Nintendo hat bereits einige Pläne für das Jahr 2025 angekündigt, darunter Neuauflagen älterer Titel wie Donkey Kong Country Returns und Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition. Daher scheint es plausibel, dass auch Kirby: Planet Robobot Teil dieser Veröffentlichungsstrategie sein könnte.

Immer informiert? - Hol dir unseren Newsletter!

Viele Fans wurden sich über eine HD-Version von Kirby: Planet Robobot freuen

Die Fans sind gespannt auf offizielle Ankündigungen von Nintendo und hoffen, dass diese Gerüchte wahr werden. Die sozialen Medien sind voll von Spekulationen und Vorfreude, und viele Spieler teilen ihre Begeisterung über die Möglichkeit, Kirby: Planet Robobot auf der Switch zu spielen. Sollten diese Gerüchte wahr sein, wäre dies eine großartige Ergänzung zur Bibliothek der Nintendo Switch und würde sicherlich viele Spieler begeistern. Die Rückkehr dieses beliebten Spiels zeigt auch, dass Nintendo weiterhin bestrebt ist, seine Klassiker für neue Generationen zugänglich zu machen und die Nostalgie der älteren Spieler zu bewahren.

Hier geht es zu unserer ausführlichen Game Review zu Mario & Luigi: Brothership.

Quelle: youtube.com via Nate the Hate