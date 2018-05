Kürzlich, aus irgendeinem Grund, ist das Gerücht, dass Sony sich für einen PlayStation 5-Launch vor weniger als fünf Jahren seit dem Erscheinen der PlayStation 4 vorbereitet, ein ziemlich populärer geworden. Viele haben erwartet, dass es auf der diesjährigen E3, in weniger als einem Monat, veröffentlicht wird, aber Sony’s Vorsitzender der Worldwide Studios Shawn Layden hat bestätigt, dass das nicht der Fall sein wird.

Layden bestätigte während eines Gesprächs in der neuesten Episode des PlayStation-Blogcasts, dass es auf der E3-Konferenz von Sony in diesem Jahr keine Ankündigungen geben wird und dass stattdessen vier der größten kommenden Spiele von Sony Worldwide Studios im Mittelpunkt stehen werden. The Last of Us Part II, Spider-Man, Ghost of Tsushima und Death Stranding.

„Die E3 wird dieses Jahr exklusive Looks und tiefe Tauchgänge zu vier kommenden Titeln zeigen“, sagte Layden. „Vier unserer großen Titel. Wir haben großartige Inhalte, wir haben fantastische Updates, ich denke, jeder wird begeistert sein, es zu sehen, und wir nehmen einen anderen Blickwinkel darauf, wie wir das herausbringen.“

Er bestätigte, dass Sony ein großes Update über Sucker Punch’s Ghost of Tsushima geben wird.

Keine Rede von Days Gone… oder einer PlayStation 5…

Er sprach auch kurz von Death Stranding – und es ist interessant, dass das Spiel als eines der Spiele von Sony Worldwide Studios gezählt wird – bevor es weitergeht mit The Last of Us – Part 2 .

„Wir werden einen völlig neuen Rahmen und eine neue Behandlung haben, um Fortschritte beim Spiel zu zeigen“, sagte er, „und den Leuten mit Teil 2 ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wohin wir gehen. Wir sind wirklich begeistert. Es wird ein sehr starkes Herzstück für all diese vier Titel sein, über die wir gerade gesprochen haben.“

Komischerweise wird Days Gone nicht einmal erwähnt. Der Titel erscheint zwar ganz sicher erst 2019, aber mit dem 2. oder gar 3. Quartal 2019 hätten wir nicht gerechnet.

Mit all diesen hochwertigen Exklusiv-Titeln für die PlayStation 4 (PRO) benötigen wir auch noch keine PlayStation 5-Ankündigung!