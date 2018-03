Der spektakuläre E3-Trailer mit knapp 9 Millionen Aufrufen auf YouTube ist mittlerweile auch schon fast zwei Jahre alt und ursprünglich war Days Gone auch für 2018 geplant.

Der Zombie Survival-Horror-Titel wird noch ein wenig länger in Entwicklung sein, wie man von der offiziellen Webseite von Sony US entnehmen kann. Dort steht schlicht beim „Release Date“: 2019. Bisher hat Sony die Verschiebung des VÖ-Termins nicht kommentiert oder bisher erwähnt, was aber für die kommenden Tage nicht auszuschließen ist.

Auch sonst hält sich der Entwickler Bend Studio in letzter Zeit mit neuen Infos bedeckt und arbeitet an vielen Feinheiten des Gameplay’s. Als wahrscheinlichsten Grund kann man die Performance mit Hunderten Zombies am Bildschirm nennen. Die E3 2016-Demoversion von Days Gone war schön anzusehen, aber ob sie von einer PlayStation 4 stammt ist fraglich.

Mal sehen ob es sich bei der Verschiebung von Days Gone um einen Fehler handelt oder die nächsten Tage die „Stellungnahme“ der Entwickler eintrudelt.