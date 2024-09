I*CHU: Chibi Edition wird nächsten Monat erscheinen

Die von OperaHouse entwickelte Rhythmus-Action-Idol-Visual-Novel I*CHU: Chibi Edition wird am 3. Oktober sowohl physisch als auch digital für die Nintendo Switch im Westen veröffentlicht, wie der Publisher PQube bekannt gab. Ursprünglich erschien das Spiel am 10. November 2022 in Japan für die Switch.

In I*CHU: Chibi Edition übernehmen die Spieler die Rolle eines Lehrers und Produzenten, der 32 aufstrebende Idole, auch bekannt als „I-Chu“, auf ihrem Weg zum ultimativen Debüt begleitet. Diese Idole sind in neun verschiedene Gruppen aufgeteilt, jede mit eigenem Musikstil und einzigartigen Persönlichkeiten. Das Ziel des Spiels ist es, die Charaktere durch eine Kombination aus Rhythmus-Action-Spielen und Visual-Novel-Elementen zu unterstützen.

Die Geschichte spielt an der Etoile Vie School, einer renommierten Akademie, die darauf spezialisiert ist, Idole auszubilden. Die 32 Idole, die diese Schule besuchen, müssen sich unterschiedlichen Herausforderungen stellen, um ihre großen Debüts zu erreichen. Die Spieler helfen ihnen, die richtigen Wege zu finden, um miteinander auszukommen und ihre individuellen Ziele zu erreichen. Als Lehrer und Produzent ist es die Aufgabe des Spielers, die Idole zu unterstützen, indem er ihre individuellen Geschichten erkundet und ihnen hilft, ihre Träume zu verwirklichen. Die Spieler erleben die Herausforderungen und Entwicklungen der Charaktere aus erster Hand und helfen ihnen, Hindernisse zu überwinden.

Das Spiel bietet zudem schnelle und aufregende Rhythmus-Action-Mechaniken, die speziell für die Nintendo Switch entwickelt wurden. Die Spieler können zwischen Touchscreen- oder Controller-Eingabe wählen, um die rhythmischen Herausforderungen zu meistern. Dabei gilt es, Shows erfolgreich abzuschließen und dabei die besten Leistungen zu erzielen.

Viel Inhalt ohne versteckte Kosten

I*CHU: Chibi Edition ist reich an musikalischen Inhalten und bietet über 80 originale Songs, die von bekannten japanischen Synchronsprechern interpretiert werden. Die Spieler können die wunderschönen Stimmen der Charaktere genießen, während sie sicherstellen, dass ihre Idole beeindruckende Auftritte hinlegen. Das Spiel bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade, die von Normal bis hin zu Nightmare-Modus reichen. Dies ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen Spielern, sich selbst herauszufordern und ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Ein einzigartiges Merkmal des Spiels ist das Gacha-System, das komplett ohne Mikrotransaktionen auskommt. Spieler können durch erfolgreich absolvierter Shows In-Game-Währung verdienen, mit der sie neue Idole scouten und ihre eigenen Gruppen erstellen können, ohne echtes Geld ausgeben zu müssen.

Insgesamt bietet I*CHU: Chibi Edition eine fesselnde Mischung aus Rhythmus-Action und Visual-Novel-Elementen, die sowohl musikalisch als auch narrativ begeistert. Mit seinem umfangreichen Inhalt, den zahlreichen originalen Songs und der Möglichkeit, ohne Mikrotransaktionen voranzukommen, spricht das Spiel eine breite Zielgruppe von Rhythmusspiel- und Visual-Novel-Fans an.

