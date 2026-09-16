HOT WHEELS Infinite Rush im Test: Gelingt der Sprung mit Vollgas in die Open World?

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Wichtigste in Kürze

Über 150 Spielzeugboliden stehen zur Auswahl.

4 abwechslungsreiche Inseln mit jeweils eigenen Bossen warten darauf, gemeistert zu werden.

Mit dem integrierten Track Editor lassen sich eigene Strecken erstellen und testen.

HOT WHEELS Infinite Rush ist ein Rennspiel, welches von Milestone entwickelt und veröffentlicht worden ist. Es handelt sich schon um den dritten Hot Wheels Titel von Milestone. Es kam am 10.09.2026 für alle gängigen Konsolen, die PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PC heraus. Wir haben uns an unsere Kindheit mit den kleinen Spielzeugautos erinnert und steuern die kultigen Boliden heute am Bildschirm, wo wir uns in einer rasanten Welt spannende Rennen liefern.

Orange Schienen

Anstatt einer erneuten Fortsetzung erhalten wir mit HOT WHEELS Infinity Rush etwas neues. Es verschlägt uns diesmal nicht auf einzelne Rennstrecken, sondern in eine Open World, welche aus 4 verschiedenen Inseln besteht, welche dennoch überschaubar bleiben. So unterschiedlich alle Inseln sind, eines haben sie gemeinsam. Auf allen sind die ikonischen orangen Schienen zu finden!

Über 150 Fahrzeuge!

Jede der Inseln von HOT WHEELS Infinite Rush bietet ihre eigene Szenerie, Strecken, Events, Aktivitäten und Herausforderungen, die es zu entdecken gilt. Das Prinzip davon erinnert sehr an die Tony Hawk’s Pro Skater-Reihe, was sehr willkommen ist. Die Umgebungen reichen von offenen Landschaften bis hin zu dicht bebauten Bereichen und sorgen mit Details wie beispielweise Dinosaurierknochen als Strecke für Abwechslung. Während man die weitläufigen Gebiete erkundet, warten neben Rennen auch weitere Herausforderungen in denen Dinge zerstört, Checkpoints in der richtigen Reihenfolge abgefahren oder mit Driften Punkte gesammelt werden müssen.

Beim Erkunden der Spielzeugwelt lässt sich allerhand mitnehmen: Absperrungen, Laternen, Büsche und andere Umgebungsobjekte können kurzerhand aus dem Weg geräumt werden und bringen dafür Punkte ein. Gleichzeitig warten zahlreiche Sammelobjekte darauf, entdeckt und eingesammelt zu werden. Mit über 150 Fahrzeugen steht zudem eine gigantische Auswahl an Hot Wheels-Boliden zur Verfügung, die sich umfangreich nach den eigenen Vorstellungen anpassen und gestalten lassen.

Gaspedal, Boost und Drift

Die Steuerung von HOT WHEELS Infinite Rush ist unkompliziert und schnell verinnerlicht. Neben Gas und Boost gehört auch das Driften zu den wichtigsten Fahrmanövern und geht bereits nach kurzer Eingewöhnungszeit leicht von der Hand. Die Strecken stellen dabei unterschiedliche Anforderungen: Mal zählt vor allem Geschwindigkeit, mal kommt es auf präzises Manövrieren und sauberes Driften an. Je nach Herausforderung lohnt es sich daher, zwischen den verschiedenen Fahrzeugklassen zu wechseln und das passende Fahrzeug für die jeweilige Strecke auszuwählen.

Track Builder!

Die 4 Inseln müssen nicht so bleiben wie sie sind. Mit dem integrierten Track Builder bietet HOT WHEELS Infinite Rush die Möglichkeit, eigene Strecken zu erstellen und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Kurven, Schanzen, Loopings und weitere Streckenelemente lassen sich beliebig kombinieren. Die eigenen Kreationen können anschließend sofort getestet und nach Belieben angepasst oder erweitert werden, bis so die perfekte Strecke entstanden ist.

Rush Master!

Als wäre der Track Builder nicht schon Überraschung genug, warten am Ende jeder gemeisterten Insel sogar noch Endgegner auf den Spieler. Diese Rennen haben es in sich: schon der kleinste Fehler kann reichen, damit der Boss vorbeizieht. Wer gewinnen will, muss die jeweilige Insel und ihre Strecken genau kennen und jede Kurve möglichst sauber meistern. Dadurch fühlen sich die Boss-Rennen wie eine echte Prüfung des zuvor Gelernten an und sorgen für zusätzliche Spannung.

Splitscreen-Modus!

Auch ein Multiplayer-Modus darf nicht fehlen. Neben Online-Rennen bietet HOT WHEELS Infinite Rush sogar einen lokalen Splitscreen-Modus für bis zu 4 Spieler. So können die Rennen nicht nur online, sondern auch klassisch gemeinsam auf der Couch ausgetragen werden. Online können von 2 bis 12 Spieler auch mit Crossplay teilnehmen..

Kunststoff und Metal

Die Welt von HOT WHEELS Infinte Rush ist, ganz wie die Spielzeugfahrzeuge selbst, überaus bunt und farbenfroh gestaltet, wie eben Kinderaugen sehen. Jede der vier Inseln besitzt dabei ihr eigenes Thema: von urbanen Stadtlandschaften über Küstengebiete, Industrie und Berglandschaften bis hin zu asiatisch inspirierten Umgebungen ist für Abwechslung gesorgt. Jede Insel hat auch ihr eigenes niedliches Maskottchen!

Bei den Details liegt der Fokus allerdings klar auf den Fahrzeugen. Diese sehen ihren realen Spielzeugvorbildern verblüffend ähnlich und sind mit zahlreichen kleinen Details versehen. Besonders gelungen sind die unterschiedlichen Materialien, die sich auch optisch klar voneinander unterscheiden lassen: Kunststoff wirkt wie Kunststoff, während Metall entsprechend glänzt. Dazu sieht die Umgebung mit ihren Farben wie eine Spielzeugwelt aus.

Spürbare Soundeffekte

Die Musik von HOT WHEELS Infinte Rush setzt auf elektronisch-poppige Sounds und versprüht einen durchweg freundlichen, aufmunternden Charakter. Sie passt damit gut zum bunten Arcade-Geschehen, bleibt auf Dauer allerdings etwas blass und wiederholt sich zudem recht häufig. Das Sounddesign der Fahrzeuge punktet dagegen auf ganzer Linie: kräftige Motorengeräusche, wuchtige Kollisionen und die unterschiedlichen Klänge beim Befahren verschiedener Oberflächen lassen das Geschehen geradezu spürbar werden und verleihen den Rennen ordentlich Dynamik.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Fazit zu Hot Wheels Infinite Rush

HOT WHEELS Infinite Rush sorgt dafür, dass uns das Fahren mit den Spielzeugautos wieder Spaß macht. Eine einfache Steuerung, schnelle Arcade-Action und dann noch die Fahrzeugen, welcher detaillierter denn je sind. Für Abwechslung sorgen die gigantische Auswahl an Fahrzeugen und die 4 Inseln, welche erkundet werden und dessen Bosse besiegt werden wollen.

Die Neuerung in einer offenen Welt herumzufahren ist willkommen, aber leidet etwas daran, dass sich die Aufgaben wiederholen und die Umgebungen sehr ähnlich zueinander sind, weswegen das Erkunden weniger motivierend ist. Dafür gibt es unendlich viel Abwechslung mit dem Track Builder. Wer allerdings Spaß beim Rasen haben möchte, kann in der poppig bunten Welt von HOT WHEELS Infinite Rush für immer seine Runden drehen!

Quelle: youtube.com via PlayStation

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein Feedback !

Test-System: Nintendo Switch 2