Filme&Serien HBO gibt grünes Licht für die neue Serie der Game of Thrones-Showrunner 20/07/2017 @ 15:00

Die Game of Thrones-Showrunner David Benioff und D.B. Weiss werden nach erfolgreich abgedrehter achter Staffel von Game of Thrones im nächsten Jahr sich einer neuen Serie widmen, wie HBO bekanntgegeben hat.

„Confederate“ soll die neue Serie heißen und spielt in einer alternativen Vergangenheit im Vorfeld des dritten amerikanischen Bürgerkrieges. Dabei haben sich die Südstaaten erfolgreich „abgekoppelt“ und die Sklaverei ist dort legal.

Die Figuren der Serie sollen unter anderem Freiheitskämpfer, Sklavenjäger, Politiker, Gegner der Sklaverei und Journalisten auf beiden Seiten der Grenze sein. Dabei soll die Geschichte aus beiden Perspektiven dargestellt werden.

„Wir sprechen seit Jahren über dieses Projekt, das ursprünglich als einzelner Film gedacht war“, so Benioff und Weiss. „Und unsere Erfahrungen mit ‚Game of Thrones‘ haben uns gezeigt, dass niemand eine größere Leinwand für das Erzählen von Geschichten zur Verfügung stellt als HBO.“

Die Showrunner Benioff und Weiss schreiben gemeinsam mit Nichelle und Malcom Spellman auch an der Story mit. Die Game of Thrones-Produzenten Carolyn Strauss und Bernadette Caulfield sind auch mit an Bord.

Conferderate sehen wir wahrscheinlich erst 2020 im TV.

Quelle: TVDigital.de

Auch interessant für dich: Game of Thrones Staffel 7 – Kritik zu Folge 1: Drachenstein

NEWSLETTER